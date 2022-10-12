自由廣場》全班何時能到齊？

◎ 林政武

從開學到現在，因應教育部的防疫指引，確診或同住家人確診，學生都要居隔七天才能返校上課，班上陸陸續續都有學生缺席，就在上週，班上整個淪陷，學生接二連三確診，做好相關的通報後，隔天馬上幫學生打包書本，架設平板做混成教學準備，教室大消毒，跟校護領快篩，緊接著是在班群一一回覆居隔學生跟家長的各式各樣的詢問，以及統計班上其他學生的快篩結果。這是班級導師班上有學生確診後，所要處理的大大小小瑣事，行政端也不輕鬆，包括午餐執秘要每天繃緊神經掌握隔日用餐的人數，教學組長則要在學校有老師確診之後，緊急把隔天的代課老師的課表產出，疫情之下，大家的工作量倍增，兩年半過去了，這些工作逐漸變成了日常。

十月十三日之後，校園防疫指引做出微調，未來同住家人確診，學生不用再被居隔七天，自主防疫兩天內快篩陰性，就可以返校上課。這一波BA.5的傳染力很強，但很多學生在下課時間都會把口罩拉下來，然後又摟摟抱抱或是共食，所以班上只要有一個確診，很快就會傳播開來，根據指揮中心每天公佈的確診人數統計，目前台灣的疫情仍在高原期震盪，國慶三天連假過後，或許還會再往上飆，疫情還沒有緩解，但大家似乎已經進入防疫疲勞，看到確診人數飆高也無感，畢竟再這麼封鎖下去，都快得憂鬱症了。

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下週是學校段考日，因居隔而不能到校的學生要安排補考，緊接著是校外教學和運動會，這些重大活動都要想好備案，活動當天若有學生因為染疫缺席，已經安排好的分組可能要臨時重新編組，太多人缺席，活動要延期還是取消？這些變數都必須在心中先想好腹案，各國逐步開放國境跟拿下口罩，台灣的防疫已經走到最後一哩路，大家都很辛苦，多一點同理心，少一點批評，期待這一波疫情過去，能全班到齊，重新回到那個不用戴口罩的日常。

（作者現任國中教師）

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