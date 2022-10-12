自由廣場》（林保華專欄）美中加劇脫鈎 台晶片難避免

美國商務部十月七日將卅一個中企及研究機構列入進行出口管制的「未經核實」貿易清單，包括中國最大記憶體代工廠長江存儲。不知道是有意還是巧合，宣佈時間是中國國慶黃金週尾端，更是中共廿大前奏的十九屆七中全會開幕前夕。十月十日那天相關企業的股票暴跌，雖然中共已經下令在廿大前，法人不得拋售股票。可以預料，習近平在這個會議中進一步受到沉重壓力。雖然廿大的人事與路線已經基本確定。

在黨內路線的重大爭議中，中美關係是很重要的一環，因為不但關係到中國經濟的成長，也關係到美台關係。中國經濟是否成長關係到中共統治的合法性，它幾乎已被習近平破壞大半，是名副其實的敗家仔；而對台灣要製造「新常態」的政治口號與軍事威脅，使它愈來愈沒有退路。同樣也逼得美國沒有退路。

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九月中旬，赴美出席聯合國大會的中國外長王毅，藉機在紐約與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會及美國商會代表成員舉行座談會；王毅還會見美國前國務卿季辛吉。王毅這次帶去的，當然是北戴河會議決定了的中美關係新精神。如果根據中國官網的報導，對商人當然是誘之以利，重彈十四億人口大市場的老調；對季辛吉則強調當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係造成「顛覆性影響」的威脅。

季辛吉是「中國人民的老朋友」，在處理中美關係中獲取多少利益沒人知道。這次自然也不能有負所託。十月三日他在紐約亞洲協會的論壇就發表談話表示，習近平可能會在廿大以後，調整與美國的關係，「適度往美國傾斜」。然而這以前習近平、楊潔篪與王毅對拜登與美國國務院官員的訓斥，已經使這些高層很難相信。

如果美國高層不會因為中共的「轉軚」再受騙的話，美中關係就將繼續往脫鈎方向發展，最難脫鈎的就是經濟關係，因為美國也需要付出代價。過往的小制裁，台灣有利有弊，大規模制裁對台灣會帶來較大衝擊自不待言，美國邀台日韓加入「晶片四聯盟」也顯示了這個趨勢。尤其在美國進行科技制裁後，中國並沒有放慢發展軍備速度，其中必然有不少漏洞而使它強化對台美的軍事威脅。美國要應對中俄發動的侵略戰爭，還有最近北韓的一再挑釁，就須堅決堵住漏洞。

作為台灣護國神山的台積電最近成為熱門議題，創辦人張忠謀接受美國哥倫比亞廣播公司的訪問討論如果中國動武對台積電的影響。《彭博》最近也援引部分匿名人士意見，若中國全面入侵台灣，美國會考慮撤離台灣晶片工程師；台積電先進製成的人馬當然優先，問題是是否來得及。這些都說明美國是在認真應對中國入侵與民主國家對中國的科技制裁。台灣半導體晶片廠與中國的脫鈎也必然要加速進行及應對帶來的衝擊。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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