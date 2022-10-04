自由廣場》（鏗鏘集）一中掀牌 國共兩瞪眼

◎ 王景弘

繼拜登承諾軍事協防台灣，國務院「一個中國政策」掀牌，國共都灰頭土臉，原來「美國的一個中國政策」並沒有對「主權」問題採取立場。美國掀牌使一個中國圈套失靈，更曝露國民黨蓋牌的劣跡。

美國與中華人民共和國建立外交關係，並未處理台灣主權問題，既沒有承認中國對台灣主權的主張，也沒有正式承認中華民國（台灣）的主權國家地位，這就是所謂現狀。

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未正式承認台灣主權國家地位，對台灣人民不公平，但未承認「台灣是中國一部份」，台灣事實就是獨立，沒有「分離」、「台獨」、或「統一」的問題，只有爭取國際承認的問題。

正式承認並不是國家成立的要件，而是各國的政治決定，承認方式也非一成不變，不斷提升實質關係，補足正式承認的內涵，也是可行的變通作法，美國把它的一個中國政策定義說清楚，其他國家當可援例提升與台灣的關係。

威權統治的國民黨政權，並不是不知道美國政策的真相，但它要蓋牌蒙蔽人民，以抗拒民主化的要求。尼克森抓到把柄，錯誤的指台灣人民也主張台灣是中國一部份。

美中建交，美國並未承認中國對台灣主權，到雷根當政，中國要求美國終止對台軍售，雙方談判達成「八一七公報」，對台軍售要限質限量，蔣經國警覺事態嚴重，急找對策，取得雷根「六項保證」，第五項即美國「未改變關於台灣主權的立場」。

台灣民主化，「六項保證」已成「美國一個中國政策」的要素，蔡英文總統的「中華民國與中華人民共和國主權互不相隸屬」，與美國政策平行，雙方都沒有蓋牌的理由。只有靠蓋牌行騙的國民黨，還有人在作「我們包括他們，他們包括我們」的一中春夢！

（作者為資深新聞工作者）

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