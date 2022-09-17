自由廣場》國關學者談烏俄戰爭

◎ 湯先鈍

不少人認為在大學教授國際關係必須嫺熟軍事，因此，許多朋友和同事問我「俄羅斯在烏克蘭的軍事行動(SMO)失敗了嗎？」我在這裡試圖回答這個問題。答案取決於俄羅斯目標是什麼。

如果俄羅斯的目標是接管盧甘斯克州和頓涅茨克州大部分地區，仍可能實現，還有從頓涅茨克向西延伸到赫爾松的這片地區，俄羅斯可能會保留相當數量。但從長遠來看，我不認為他們可以保留赫爾松州的北岸部分。鑑於烏克蘭軍隊可以摧毀所有跨河橋梁，俄軍在那裡過於暴露。

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從更大的意義上說，從烏克蘭人在基輔擊退俄軍的那一天起，SMO就注定要失敗。而最近烏克蘭更是迅速且有效的反攻，進一步加劇了普廷在軍事和政治上的困境。一旦俄軍不能佔領整個烏克蘭，他們就創造了一個敵對國家，不僅對他們懷有敵意，而且是民主國家，強烈的以西方為導向。

我預測，更多的失敗正在等待俄軍，儘管從長遠來看，我判定會有一場持久戰。俄羅斯根本沒有防禦一千公里前線的軍事實力，太多地方將由薄弱的部隊防守，或由二流和三流的軍隊Rosgvardia——俄羅斯聯邦國民警衛隊，以及來自頓涅茨克和盧甘斯克的應徵入伍新兵來防衛。

俄軍當前更憂心的，是砲兵情況。因為今年二月入侵時初步軍事進展完全仰賴火砲的壓倒性優勢，現在他們已經失去了這個優勢。尤其是美國派出的GPS制導遠程火砲，一定讓俄軍驚恐莫名。

從另一個角度來分析，歷史上俄羅斯人有從軍事災難中恢復過來的經驗。我認為，至少會有一場僵持不決的軍事對峙。俄軍將繼續控制著頓涅茨克/盧甘斯克的大部分地區，以及亞速海以北的馬里烏波爾/梅萊托波爾走廊的大部分地區。

總而言之，烏克蘭可能無法讓俄羅斯放棄二○一四年前併吞的領土，因為普廷如果繼續執政的話，不可能將其歸還。但這次SMO失敗了，普廷已經陷入困境，即將來臨的是俄烏政治和軍事僵局。

哈佛學者Theda Skocpol認為，明、清、與沙俄等國的崩潰，歸因於這些帝國對外軍事行動的失敗。對外的軍事躁進冒險常會招致失誤，從而引發崩潰的連鎖反應。普廷與習近平都應該留意這個歷史。

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

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