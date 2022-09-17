自由廣場》役期延長 宜速定案

◎ 吳哲文

報載，就義務役役期是否重新延長到一年以上的議題，國防部業已成立「義務役役期調整專案計畫管制室」進行研議，而國防部的回應也已證實此事。

筆者認為，中國近年來對台灣海空域的各種擾襲及軍事挑釁，加上習近平侵略並併吞台灣的意圖也已經昭然若揭，甚至國際政軍學等界的通說，也普遍認為中國在未來五年內侵台的機率正在持續上升。

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蔡英文總統執政以來，雖然從多方面維持並提升台灣的防衛能力，但馬英九執政八年縮短役期、心防與武備鬆弛等等對台灣國防所造成的傷害，至今依然沒有充分獲得解決。衡諸內外局勢，重新將義務役役期自四個月的軍事訓練役延長到一年或甚至更長，已經是刻不容緩的要務。

但，如何讓役男不致於像過去部分役男般產生「當兵只是浪費時間」的想法，筆者認為，在延長役期的同時，也應設法讓役男「真的能夠學到東西」，成為具有基本戰力的軍士官兵，這點國防部與各軍種仍有相當的加強空間。

簡單的說，國防部與各軍種必須拋棄舊有「役男只是另類軍事雜役」的心態，以及刺槍術等等不合現代戰爭需求的基本與進階訓練內容，從科學面考量台灣人的體能特質，比照美國等先進國的標準與內容，重新建構出一套真正符合台灣防衛作戰所需的基礎訓練課程，進階訓及下部隊也必須讓人真的學得到東西，再輔以役期後教召機制的改進強化，讓役男在役期結束後的相當時期內仍能保持一定戰力。

敵情當前，而役期延長也將會牽動役男生涯規劃等面向，希望政府能夠加速研擬、盡快確定役期延長方案並付諸實施，以期能在台灣有事時充分因應各種狀況，完遂成功守住台灣的使命。

（作者任職服務業，兼業作家）

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