自由廣場》歐盟與台灣攜手共創綠色未來

◎ 高哲夫（Filip Grzegorzewski）

氣候變遷產生的不利影響在全球都可感受到，這對整個地球和所有人口都是威脅。氣溫與海平面上升、加劇的乾旱、風雨與洪水、不可預測的天氣模式、水資源短缺與生物多樣性喪失，都是台灣與世界各地所共同面對的威脅。

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歐盟一直站在對抗氣候變遷的前線。歐盟所採取的行動包括投資實用技術解決方案、賦予公民權力、並在工業政策、金融和研究等關鍵領域一致推動氣候目標，同時也確保社會公平。面對氣候挑戰，各行各業都有必須扮演的角色：從能源產業、工業、交通、建築、農業和林業都至關重要。

歐盟執委會於2019年12月所提出的綠色新政，旨在克服這些挑戰。其目標為在2050年將歐盟轉型為一個現代化、有效運用資源並具有有競爭力的氣候中和經濟體。實現氣候中和不僅能為我們的後代打造一個健康的地球，也有助於改善當今人們的福祉。

然而單打獨鬥是不夠的。氣候變遷是全球性的威脅，只有透過全球合作才能克服。因此，歐盟正強化全球氣候行動的合作交流，包括在印太地區。印太地區持續成長的經濟、人口和政治影響力已使其成為塑造基於規則的國際秩序和應對全球挑戰的關鍵角色。2021年9月，歐盟提出了印太戰略，這是一項與包括台灣在內的該地區夥伴的長期合作計劃。該戰略的重點包含對抗、減緩和調適氣候變遷帶來的影響，降低氣候和災害風險，並處理生物多樣性喪失、污染和其他形式的環境退化問題。

台灣雖未簽署《巴黎協定》，但已表示將加入全球減碳行列。我們特別歡迎台灣承諾於2050年實現淨零排放所做的努力。

邁向氣候中和既是緊迫的挑戰，也是為所有人打造更好未來的機會。這是為什麼歐盟在氣候行動中積極支持其國際合作夥伴。我們希望與台灣一起打造更可永續的未來。這也是為什麼歐盟在台積極推動替代性再生能源以及綠色科技，包括投資打造具競爭性的離岸風電產業區域供應鏈。

歐盟在全球對抗氣候變遷的最前線。歐盟在各種產業推動低碳相關經驗和專業知識能對台灣有所助益。我們很高興看到歐盟模式已為台灣推動永續經濟帶來了靈感。我們期待進一步共同努力，促進並實施更具野心的氣候和能源政策。

透過歐洲經貿辦事處今日起舉辦的2022歐盟氣候行動週，我們希望聚焦於年輕人在建造更美好、更永續的未來所扮演的重要角色。歐盟氣候行動周是一個學習、分享願景、結識朋友、參與活動的機會，也是我們懷抱信心與希望一起前行的時刻。我們的辦公室安排了許多活動，期待能促進大眾對相關議題的認識並討論歐盟和台灣如何合作對抗氣候變遷。

我們今天的選擇將決定我們的未來。我們需要鼓勵並給予年輕一代更多的力量，以尋找更多應對這項全球挑戰的方法。這不是理想化或天真的追求，而是為了我們的價值、遵循科學、加強經濟，並為所有人打造更美好的未來。

（作者為歐洲經貿辦事處處長）

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