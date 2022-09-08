自由廣場》女性給阿中的建議

◎ 楊雯婷

阿中部長提出北市廣設公廁免治馬桶，主打使女性更舒適地如廁，立委吳思瑤亦表態支持，特別提到女性生理期經血流量大時，免治馬桶能減少衛生紙的消耗。筆者首先肯定候選人政策的初衷，以及政策上特別關注女性群體的福利，這是另外兩位候選人目前所欠缺的。然而必需指出，免治馬桶政策就提升女性如廁舒適程度來說，顯可預期不會有太多的實質效果。

首先，免治馬桶噴頭久了容易藏污納垢，而女性生理期間私密處容易細菌感染，在公共廁所看到一個清潔堪憂的免治馬桶，恐怕沒太多女性真的敢用。許多支持者提到日本的公廁免治馬桶很乾淨，認為台灣也能做到。然而，台北是個濕熱多雨且人口密集的城市，且我國公廁普遍都有女廁數量不足的問題，筆者自高中起便在北市通勤，多年來時常可見捷運女廁門前大排長龍，而當打掃、維護頻率無法跟上使用頻率時，骯髒、折舊是必然；試想，排了七、八人才輪到的廁所，能有多乾淨？垃圾桶爆滿、馬桶堵塞都是常態，如果當天下雨則還要加上滿地的泥濘，整間廁所往往一片狼藉。

請繼續往下閱讀...

筆者建議，阿中部長若真的希望推廣些女性福利公共政策，不妨從更貼近女性真實需求的策略開始，例如增加旅遊區和捷運站的公廁數量、廁所普設消毒酒精、公廁內設置衛生棉販賣機（不少女性都有生理期突然來訪身上卻沒有生理用品的經驗）、修繕老舊破損的公廁等，這些策略或許不如免治馬桶來得有話題性，卻更能獲得女性市民的共鳴。

（作者為荷蘭馬斯垂克大學博士生）

◎ 紀安秀

記得幾年前，曾經熱烈討論過男女公廁設置的缺失，統計公部門及公民營風景區、遊樂場所之男女廁所數量，詳細分析男女平均如廁時間、應設置男女廁之比例，提出諸多改善建議。

遺憾的是，多年過去，改善相當有限。以團體出遊為例，每到一個休息站或景點，男性如廁很快就能解決，女生卻要大排長龍，耗費幾倍的時間。再以三日旅遊、上下午各如廁兩次為例，如果女性每次比男性多花十分鐘，三日就得多花兩個小時，這樣公平嗎？

如果沒有強制的硬性規定，想要達到合理的男女廁比例，恐怕不可能。建議主管機關綜合大數據資料及各界建議，兼顧改建改裝的空間及耗費，擬定合理的時程，要求逐一全面改善，才不會淪為紙上談兵的口號。

（作者為台北市民，家庭主婦）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法