自由廣場》有錢無法使台東人更長命

◎ 劉漢鼎

有讀者投書「台東擺脫『短命』的辦法」，認為「家戶所得與平均壽命有很大的正相關」，台東人之所以短命，是因為家戶所得低，因此推論「癥結在振興產業」。對此筆者有不同的看法。

舉例而言，肥胖與許多慢性疾病，如糖尿病、心血管疾病，和癌症有正相關，會增加死亡風險。然而不能因此推論抽脂減重，或大量服用減肥藥，就能降低死亡風險。

請繼續往下閱讀...

另外，「振興產業會讓家戶所得提高」此一命題，也很容易找到反證。依據國際貨幣基金組織二○二二年的預估，美國的人均GDP約為七萬六千美元，哥斯大黎加約為一萬二千五百美元，是美國的六分之一不到。但WHO對於世界各國預期壽命的統計，美國人只有七十七·八歲，比哥國的七十九·六歲還低。振興產業讓地方發大財，若沒有將成果讓眾人共享，結果一樣不會讓台東人更長壽，就跟美國人一樣。

據筆者觀察，台東人平均壽命較短，根本原因在於菸酒檳榔的使用過多，和多吃少動的生活習慣所致。

如果能夠針對根本原因，政府將更多資源投入在公共衛生和預防醫學方面，並用政策鼓勵更多公衛教育和醫療人員一起投入，讓台東人的觀念能夠改變，願意遠離菸酒檳榔，改變多吃少動的生活習慣，才能真正讓台東擺脫「短命」，台東也將會是一個健康長壽的美麗家園。

（作者為醫師，台東縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法