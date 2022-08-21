自由廣場》台大校友致校長候選人

◎ 陳博修

選戰白熱化，論文抄襲攻防之際，台大校長遴選程序也剛好拉開序幕，因此甚麼「學術歸學術、政治歸政治」、「學術自由」等等口號，校長候選人也都朗朗上口，甚至連作古超過半世紀的第一任校長傅斯年，也被請出來拉抬聲勢。作為台大校友，如鯁在喉，不能不出來說幾句心底話。

民間、台大人流傳的傅校長「捍衛學術自由」，只是他被刻意誤解、放大的一小部分（有關四六事件的研究，台大歷史系陳翠連教授等已有深入探討），傅校長的親筆墨寶遺囑，珍藏於中研院史語所匾額「歸骨於田橫之鳥山」，才是他終其一生，最重要的註解，也就是他堅定的：反共、愛國、愛人的精神。

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田橫對抗強秦、寧死不屈的偉大故事，司馬遷的史記及坊間流傳的故事，谷歌上簡單搜尋就有，在此不贅述。較有學問的是「鳥山」，文字學家們努力去訓詁、說文解字、康熙大辭典一番，仍找不到甚麼可以服人的解釋，只能夠大膽地說，這是傅校長獨創的「島」的「藏頭字」：台灣島自古就不是中共帝國的一部分，而是大清帝國筆下所描述的「鳥不語、花不香、男無情、女無義、三年一小反、五年一大反」的鳥山。與田橫抵禦秦帝國暴政一樣，寧願歸骨在台灣島這個「鳥山」上，也絕不屈服於外族馬列中共匪幫的鐵騎下。這才真正是傅斯年校長不朽精神的最佳詮釋。

「學術歸學術、政治歸政治」，習慣說這種看起來四平八穩、面面討好的台大校長候選人，最好探頭去看看台大教授們有多少論文，被中共強制要掛名「中國台灣」而無法發表，也無法參加許多國際會議。更不好意思的是，這句話也嚴重地違背了傅斯年校長當年的「愛國、愛人」遺訓：不含政治的全學術研究只是幌子、假象，學者必須大膽站起來，唾棄中共、愛台灣、愛國才是真實。台大學倫會對林智堅案倉促的裁決，路人皆心知肚明，傅斯年校長再世，應該也不會說這是甚麼「純學術」、完全不含「政治」色彩。

以老校友身分，奉勸台大校長候選人，政見應包括回歸傅斯年校長當年的「堅定反共」遺囑：歸骨於寶島台灣、愛國、愛人；更應該進一步重建傅園、傅鐘，將這個他親筆墨寶、遺囑放上去，回歸他的真實，這才是真正台大人追求的「求真、求實」的精神。

（作者為美國馬利蘭大學電腦博士、退休教授）

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