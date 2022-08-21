自由共和國》蕭新煌／期待2023世界客家博覽會

蕭新煌／總統府資政

過去幾年來，台灣流行舉辦「博覽會」（Expo），但規博大小有很大的不同，甚至是否符合博覽會定義，都是問題。譬如說，基隆和台北城市博覽會規模只限於一個城市展，可說是相當「迷你」，而且本質是市政發展成果發表展覽。高雄的台灣文化博覽會則是沒有台灣文化的「實質內容」，只見「策展創意」和「象徵符號」的博覽會，其博覽會性質值得商榷，倒像是美術館的大型裝置藝術展。至於另一個二○二二「亞太永續行動博覽會」則更只是一個為期三天的「活動展覽」，似不符合博覽會的標準。

所謂博覽會，必須是規模宏大、為期長，而且理想中應是具跨國性質的世界層級展覽會。前述四個「博覽會」坦白說來未必符合上述的條件。更別說過去常看到了所謂「留學博覽會」和「企業求才博覽會」，都只是浮濫地使用「博覽會」這個名詞。

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但有一個博覽會倒是符合上述的條件，那就是「二○二三世界客家博覽會」。這也是全世界第一次以「族群文化」作為世界博覽會的內容和主題，更是首遭以「客家族群」當成世界博覽會的主角。其視野則是全球的，在「台灣客家館」之外，還有一個「世界客家館」。展期是二○二三年八月十一日到十月十五日，展點在桃園高鐵站旁的腹地。

號稱世界客家博覽會，理應要有世界其他國家的客家來「參展」，但受限於COVID-19疫情，和為了要凸顯台灣看世界客家的新視野，所以外國客家社團、組織將不會來「參展」，但會「借展」給世界館的策展團隊以豐富該館的策展內容和文物。

跟時下盛行的策展公司和策展專家一樣，世界客家館得標公司對策展對象︱「世界客家」，原本並未周延看待真實具像的「世界客家經驗和社會文化展現」，而是想用策展手法把它「抽象化」和「虛擬化」。幸好，經過由我召集的世界館諮詢四人工作小組近半年九次諮詢會議的提醒和修正，終於在策展內容上漸上正軌，這也辛苦了參與策展工作的四位人文社會學者。但在能否充分呈現世界客家經驗的「在地與多元」精彩特色上，仍有待再努力。

由於台灣客家館的策展標案尚未定案，我無法得知將來得標的策展團隊能否兼顧「真實客家文化內容」和「抽象策展手法」，而能精彩策展和彰顯出「紮根與共榮」的台灣十三個縣市客家族群文化發展特色。該團隊又是否能邀聘熟悉台灣客家社會文化經驗的學者積極參與，更值得關注。

換言之，二○二三世界客家博覽會要以「台灣館」和「世界館」凸顯台灣和世界客家分別具有「紮根與共榮」和「在地與多元」的多彩多姿面貌。更希望經由上述兩館所凸顯的客家特色展現出「天光日个客家」（明日的客家）此一具有未來觀的大會主題。在我看來，這兩館的策展應該將「在地」和「紮根」當成從過去到現在的大過程，更將「多元」和「共榮」視為從現在到未來的大願景。訴說「在地」和「紮根」的故事，一定要好聽和動人；勾勒「多元」和「共榮」的理想，則務必要真誠和有信心。

天光日个客家是以多元和共榮來勾勒，意思是在全世界的客家（包括台灣）內有獨特經驗，外則具多元的全貌。各國客家族群也已與在地國其他族群共榮。在這種多元和共榮的社會／族群地景下，全球客家或許有搶救母語的努力（如台灣），但不能一廂情願以為會有全球客語的復興，也不宜假設各地客家人會掀起重新強化客家文化習俗的風潮。但是在多元（並存）共榮（欣賞）的處境下，各地客家的集體意識和認同則有可能不降反升；亦即「我也是客家人！」將成為一種新常態。上述這種內部進退上下不一致的全球客家認同趨勢，也將呈現一種另類的「客家新族群性」。在東南亞是如此、在大洋洲是如此、在加勒比海也是如此，在台灣也將是如此。

因為我是此一世界客家博覽會兩館策展團隊的諮詢小組召集人，同時也是世界館策展團隊的個別諮詢工作小組召集人，所以我對此一博覽會有多些瞭解，當然也有更多的期許。但我們畢竟只是「策展的專業諮詢」而已，而非推動的行政諮詢。真正負責推動的是由客委會主委和桃園市長帶頭的推動委員會和它下設由市府祕書長召集的專案辦公室，以及桃園各局處總動員分別負責的六個工作群。博覽會的策展精彩與否，兩館團隊的能耐與品質是關鍵，諮詢小組當盡言責，但無法取代。兩個多月的博覽會和桃園市已有的幾個客家相關副館能否順利開張展出，又讓觀展者收穫滿滿，則要看屆時桃園市政府團隊的行政能力和協調功夫，諮詢小組也無法代勞代責。

我了解在博覽會期間，將同時舉辦「世界客家學術大會」（World Congress of Hakka Studies），客委會也將召開「全球客家文化會議」（Global Hakka Culture Conference），看來二○二三年八月到十月，台灣的天空會很客家。基於此，如能盡早行銷和宣傳世界客家博覽會和相關盛會也是另一件要緊的事。

二○二三世界客家博覽會在台灣舉辦不只是台灣客家界的大事，也是全世界客家界的美事，它更是台灣逐步走上「族群多元、國家一體」應許境界的見證。

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