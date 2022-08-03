自由廣場》（林保華專欄）習近平騎「胡」難下

在全球媒體高度關注下，美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚抵達台灣。本來這樣正常的訪問活動，如果不是拜登洩密與中共的強烈反應，不會成為全球矚目的熱點，更把美中兩國誰是紙老虎攤在全球供檢視。

原來以為裴洛西此行包括菲律賓，如果來台灣只能放在訪日之後，在菲律賓缺席之後，台灣就有一整天的行程，更顯台灣之行的重要。

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中共內部對裴洛西此行爭論非常激烈，這從外交部發言人趙立堅在八月一日下午例行記者會上的講話可以看出。他的兩隻眼睛睜不開，講話有氣無力，與過往的神氣飛揚大不同，顯然他們已經到了寢食難安的程度。看來在爭議中，戰狼一派已經受挫，趙的講話內容也沒有新意，只是強調計畫若成行將導致嚴重後果，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」共軍已在中國沿海舉行軍演表達不滿了，然而是否如胡錫進表達的那樣，則是另一回事。

胡錫進原為中共中央機關報《人民日報》旗下《環球時報》總編輯，充當戰狼的輿論導向而深獲習近平歡心，幾乎成為他的代言人而獲重視。因此今年他屆齡退休，還繼續獲委特約評論員來傳播新時代的習近平思想。

面對裴洛西此行，胡錫進及時發表許多評論，而且調子越來越高，從中共要派軍機伴飛，到要消滅護航的美國航母編隊，最後再升高為要擊落裴洛西座機。胡錫進學歷比習近平高，他不會不知道裴洛西出訪台灣完全符合美國法律，胡錫進所表達的這些行動，無疑是對美國宣戰！何況事先宣佈，只要裴洛西出現安全問題，中方逃不了責任。請問，在中共體制內，是「黨指揮槍」，還是「胡指揮槍」？胡是中央軍委發言人嗎？面對中國可能挑起世界大戰，黨內，包括軍方，不可能保持緘默而任由習近平放狗亂吠。

裴洛西這次出訪時機，正好中共召開北戴河工作會議。這樣，中美關係問題，尤其要不要開火，必然要在會議討論，排除了習近平以軍委主席名義私自做出決定的可能。中共將領對軍事懂得的當然比習近平與胡錫進多許多，他們怎麼敢對美國開火？有其他中共高層聲援，就可能阻止習、胡之流的冒險行為。

如此，習近平要面臨如何收場的問題。胡錫進後來建議裴洛西以私人身份訪問台灣以減輕對抗，是在為自己找下台階；然而胡錫進憑什麼指揮裴洛西？不過這已經顯露習近平騎「胡」難下的困境，後續就看如何處置胡錫進。

當然，中共還是會繼續升高挑釁台灣來維持面子，然而「紙老胡」現形後，習皇必然大傷元氣，中美關係將成為二十大必須徹底討論的問題，因為不只是關係到台灣，更關係到中國經濟民生。要解決這問題，還能讓習衛兵繼續做老大嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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