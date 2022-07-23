自由廣場》萬華防疫破口，元兇是誰？

◎ 施文儀

防疫一定有漏洞，關鍵在漏洞是否補得起來，不會變成破口，端看整體防疫體系工作是否扎實。

陳時中競選團隊中有范雲和林昶佐兩位立委，似乎又讓國民黨撿到槍，炮轟陳時中的競選團隊是「台北破口隊」，依舊炒3+11決策會議紀錄及石祟良次長「萬華是疫情破口」的冷飯，顯然對於造成台北市的嚴重疫情的元兇，有故意縱放而轉嫁陳時中或范雲之嫌。

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對於3+11與萬華爆發嚴重的本土疫情早已證明無關，經病毒全基因定序比對，華航機組員與萬華茶藝館確診個案並無完全相同的序列，且疫調結果亦無足跡重疊。這是科學鐵證，不是用口水可以推翻的事實。

至於華航機組員（案1091）雖與諾富特飯店員工、羅東遊藝場、蘆洲獅子會等部分個案之病毒基因序列完全相同，但其適用的管理是5+9模式，而非3+11，國民黨故意張冠李戴的作秀，除了使國民黨的「理盲值」超標而讓理性公民增加厭惡感外，也讓真正的疫情破口元兇暗爽和竊笑。

其實邊境檢疫無論是3+11或5+9模式都會有漏洞，縱使祭出14+7也沒有百分百的圍堵效果，但防疫漏洞不代表會輕易地變成破口。試想：為何面臨相同的漏洞威脅，同樣的有一個感染者進入這個城市，有的無事，有的釀成大禍？顯然一個城市除了人口密度外，其文明、人文素養、建設等，都決定了病毒是否會在社區內傳播開來，說到底這決定因素就是城市治理的良窳。

去年DeIta疫情為何是雙北最嚴重？為何萬華為破口？原因除了大家已知的人口密集、人流地緣外，柯文哲市長的城市治理虧欠萬華才是主因，換句話說，柯文哲才是萬華疫情破口的元兇。

國民黨或許有選舉策略考量，故意忽略柯市長應負的責任，與黃珊珊競比誰打陳時中打得兇，以爭取深藍選票，理盲程度破表。因為中間選民若理解破口真正的原因，原來是市長廢弛市政，票又怎麼會投給蔣跟黃呢？

指揮中心決策模式當然可以討論，也應該被檢討，但既然已經證明無關3+11，又何必扯范雲？扯林昶佐？

（作者為前疾病管制局副局長）

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