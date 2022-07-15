社論》國際忙抗中 豈能自甘統戰樣板

中國年度統戰戲碼「海峽論壇」正在廈門舉行，受疫情影響，今年場面冷清，多項活動改視訊方式。但台灣仍有部分在野政黨與人士賣力投入，助中共搭起舞台，唱和兩岸一家親，還不時把砲口向內，指責蔡政府聯美抗中，並控美國挑釁台海，與現在國際社會抗中氣氛，大相徑庭。對中共而言，「海峽論壇」就是跳過我們的中央政府，鎖定在野與基層，分化台灣社會。北京大員趁機大放厥詞，再彈促統老調。國內卻有人稱這是在增加兩岸溝通，把不正常看成正常，自甘統戰樣板。

若想經由溝通，減少誤判，就應政府與政府直接對話。然而，從國共論壇、雙城論壇，再到進行中的海峽論壇，中共各項操作，均為排除民進黨政府。即使兩邊官方授權的白手套海基會與海協會，也中斷會談多年。北京不僅繞道而行，這些論壇並以單向宣傳為主，難有對等溝通，更遑論不同意見。近年海峽論壇的重點，包括拉攏台青。這次並邀歷屆參與論壇台青「回家敘舊」，宣傳「在中國成功發展經驗」，再利用培訓的台灣網紅，拍片頌揚中國美好，大搞認知作戰。中國領導人習近平也發出所謂「給台青的信」，推動溫情攻勢。台灣參與者絕非主角，有時比配角還不如，淹沒在這堆統戰嘴臉裡。

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為配合演出，在野政黨還端出早遭台灣多數民意揚棄的「九二共識」，形同討好北京。這個在野黨的領導人不久前訪問美國，才說這是「沒有共識的共識」。但面對中國，該黨在海峽論壇講法，與中共趨同，還被對方「肯定」都認同一個中國，是體現一個中國原則的九二共識。這裡面看不到雙向溝通，只有附和的言論。尤其近年解放軍對台灣的海空域頻繁騷擾，面對這個最迫切的安全問題，完全噤聲，更證明這是北京全面主導的統戰平台。前年海峽論壇，該黨原派重量級人士率團赴中，中共官媒嘲諷「前來求和」。殷鑑不遠，既無對等，也無對話，為何還要繼續執迷被當政治工具操弄。

我們的在野政黨在海峽論壇上，聲稱之前執政時，「恰是兩岸交流，全盛時期」、「兩岸從民間到官方有高度互信，創造多項成就」。這話除了自誇，貶抑蔡政府，更極盡捧中。台海情勢升高，根源在中共軍事擴張，破壞現狀，還包括進逼東海與南海，區域內的國家同感威脅。在野人士在北京面前，擦脂抹粉並為其卸責，且無視過去主政，門戶大開，引入中共勢力，滲透社會階層，如今我們深受其害。近期中共再以莫須有理由禁止輸入部分台灣農漁產品，經濟脅迫介入民主選舉，就是當年傾中所製造的因果。這批人現在卻輕描淡寫對北京說：「最近兩岸經貿陸續出現了一些事件，但似乎都沒有很好的協商和解決。」之前聯共制台，簽了一堆兩岸協議，現在幾乎有如廢紙，對我們農漁民權益沒有發揮保障作用。

中共藉由「海峽論壇」，亦是向國際昭告，即便民主國家團結抗中，依然能滲入台灣找到破口。烏克蘭遭俄羅斯入侵後，全世界更關注印太情勢，尤其是台海地區。剛結束的北約峰會，日本、澳洲、南韓及紐西蘭等領導人首度與會，將中國列進「系統性挑戰」。說明民主國家已體認到必須攜手齊力，應對威權威脅。在串聯過程，台海和平穩定是共同語言。上週遇襲身亡的日本前首相安倍晉三，之前所喊出的「台灣有事就是日本有事」，更是將台日命運、日美同盟緊密聯繫一起。正當國際社會重視並聲援台灣，我們在野人士卻與中共沆瀣一氣，而使各國懷疑我們捍衛民主體制的決心，削弱相挺力道，親痛仇快之事，豈不正中北京下懷。

民主國家面對中共，有番反省歷程。過去以交往政策為主，樂觀看待中國民主演變的可能，現在檢討都是一廂情願，且養虎貽患。如今，巨大的威權幽靈，正威脅全球民主的存續。包括美國、日本、澳洲及歐洲國家，或有政權更迭，或朝野政黨易位，但對抗中則具高度共識，在主流民主國家，所謂「親中派」已被邊緣化。但我們的在野黨，仍然盼想如何藏頭露尾，以獲中共的青睞：耍弄文字遊戲，回頭自欺欺人。以為能與對岸搭上話，就是比執政黨「更懂」中國。然而，對照其他民主國家，我們這種抵銷內部抗中力量的作法，是更懂還是「更笨」，是忠誠反對黨，還是「反台黨」，台灣人民心中自有一把尺。

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