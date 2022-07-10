自由廣場》也談歐盟的核能、天然氣新局

◎ 張孟仁

天然氣和核能，在歐洲議會獲得通過列為綠能，從二○二三年起將加入歐盟的永續分類標準，預計吸引數十億歐元資金。原本歐盟內部為此爭議角力不斷，卻因俄羅斯可能全面斷供天然氣，與歐盟打算二○二二年底減少九成的俄國石油進口，逐步擺脫對俄國能源的依賴，將天然氣和核能列入過渡綠能。換言之，俄國的能源威脅與歐盟所承諾的氣候變遷改革，順勢推了天然氣和核能一把，且近期歐盟與某些成員國的動作，早可預料到此結果。

六月十五日歐盟與以色列、埃及簽下三方合作的備忘錄，借道埃及將以色列的天然氣運往歐洲，寄望藉此能減少對於俄羅斯的能源依賴。德國與卡達及其他阿拉伯國家就液化天然氣的供應進行了成功談判，並把美國視為供應商。儘管液化氣專案在德國存有爭議，且使用液化氣與聯邦政府的碳中和目標相矛盾，但危機當頭，僅能暫拋理念，轉而支持歐盟的提議。

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同樣「缺氣」的義大利總統、總理、外長，則分別奔往莫三比克、土耳其及奈及利亞「爭氣」。為了緩解缺氣問題，歐盟各國也達成共識，在今年冬天到來之前，將天然氣儲存設施至少填滿八成，各成員國應共用庫存。

扶持天然氣的設置需要有大量資金，將其納入永續分類標準，只是剛好。為杜悠悠之口，要求新的天然氣發電廠得在二○三○年前取得建築許可，並在二○三五年底前提出改用再生能源或低碳天然氣的計畫，且只能用來取代燃煤電廠。恰巧最近德、義、奧、荷都表明，燃煤電廠可以幫助歐洲渡過危機。簡言之，為重啟燃煤與結束燃煤賦予了天然氣一個神聖任務。

此外，鑑於「擁核」的法國相較於其他成員國受制俄國能源干擾較輕微，加以宣傳核能是低碳能源，可用來取代俄羅斯的化石燃料，更進而提振歐洲的核能部門。此前，諸多成員國已紛紛提出重啟或建造核反應爐，荷蘭執政聯盟達成新建二座核反應爐即為顯例。南韓總統參加北約峰會受到歐洲國家詢問核能廠合作，不啻說明歐盟已經為了核電開始佈局。

總而言之，為切斷對俄國能源的依賴與實現歐盟對氣候變遷的承諾，短暫借用了天然氣和核能。假以時日，當歐盟站穩腳跟，這個想要當氣候變遷領頭羊以及利用碳稅掙錢的聯盟，應會有改革措施。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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