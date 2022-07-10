自由共和國》黃文局／金融巨鱷的一生 《索羅斯談索羅斯》讀後感

《索羅斯談索羅斯》

黃文局／GTI共同創辦人

書名看來有趣，是索羅斯用對話式寫的自剖性的自傳。但是，事實上，是一本難以咀嚼的硬書。

內容分成三段，只有前面三分之一談「投資家」的我，其他三分之二則細數「政治家」與「慈善家」的我。

請繼續往下閱讀...

他的投資事業，主力在對沖基金（Hedge Fund），這對一般人艱深難懂。第二、三段，談論他的慈善事業與哲學思想，更難理解。

但是，能在廿年間，捐出八十億美元的人，絕對不是普通人。

你不一定要了解他的專業，至少，他這個「人」及他的成長與成功過程，是值得花時間去了解的，尤其是，正值畢業或想創業的年輕人。

索羅斯是出生在匈牙利布達佩斯的猶太人，人稱「金融大鰐」，這是一般人對他，甚至是對所有猶太人的印象。

其實，這並不完全正確。他也知道外界對他的評價，是個投機分子，靠金融操作，大賺黑心錢，如一九九二年放空英鎊，大賺十億美元而聲名大噪的案例。關於此案，他有精彩且詳盡的闡釋。

他的辯解，由讀者判斷。不過，他談到創造垃圾債券（Junk Bond）的金融界天才，猶太人米爾肯（Michael Milken），令我對他的看法改觀。

他聘人的最重要原則在「人格特質」。可以「信任」的人，他想招攬成為夥伴。有些非常會賺錢的人，卻無法獲得他的「信任」，他不會和他們合作。

米爾肯倒閉入獄，這個產業出現空缺，是賺大錢的機會。

索羅斯面試幾個曾在米爾肯手下工作的人，發現他們都很有能力，聰明而積極，但是，都有「無視道德」的態度。也許，有什麼老闆，就有什麼手下吧。

有些人走到懸崖邊緣，不會越線，有些人則不時越界。索羅斯不用越界的人，加上他投入那麼多錢作慈善事業，稱他為「金融大鰐」，好像不太公平。

事實上，他並無背景，在倫敦政經學院主修（蔡英文的學長） 是「哲學」，與他後來的專業，幾乎無關。畢業之後，好不容易找到一個作雜貨公司的銷售員，後來跳到另一家批發商，並不得意，也不受重用。

運氣關係，轉到一家金融機構實習。因緣際會，靠另一實習生移民美國紐約。

也是坎坷不順，什麼都不懂，慢慢累積實務經驗，加上過去的訓練及好學精神，終於成為一方之霸。成長過程，碰到很多困難與危機，尤其是一九六二年的失敗，差點破產。那次的經驗，讓他深刻體會，賺錢是生活中很重要的一部分。「沒有錢，什麼都不可能。」

他說，他的成功，直覺（Intuition）扮演重要角色。不過，那是後期。他工作初期，極為拚命，全力研讀各種資料，累積雄厚的分析基礎，公司上了軌道，掃描一眼，就能輕鬆靠直覺作投資判斷。

年輕人不要誤會，必須先有雄厚的分析能力，才有精準的直覺。

有這功力，就沒有特定的投資風格，可以依據情勢，隨時調整風格。有如武俠高手，內力深厚，才能看似無招。

索羅斯說：「富裕讓我得以投入一些自己真正在乎的事。」

賺錢是手段，理想才是目標。沒有手段，完成不了目標。因此，賺錢第一。當然，有錢也不一定可以達到目標。因為，還要有很多因素及條件的配合。

很少人可以賺到超過一輩子需要的金錢，他是其中之一。「到了某個程度，財富累積已經沒有任何意義。我想把財富，運用在讓這個社會更美好上面。 」

一九八九年，他對東歐革命涉入太深，無法每天經營基金，就把主導權交給年輕人的團隊。

一九八四年，先在匈牙利設立基金會，每年捐贈三百萬美元，基金會幫助想要改變社會的老師、教授、研究人員等。這些人，幾乎都是義工，基金會僅提供一些物質如影印機，結果非常成功，士氣高昂。他再度強調，因為有錢，這一切才可能發生！匈牙利的成功，鼓舞他把這模式複製到俄國、中國、南非等，不過，主要在東歐，如捷克、波蘭、烏克蘭、馬其頓、羅馬尼亞、保加利亞斯洛伐克、阿爾巴尼亞等，共廿五個國家設立基金會，重點放在教育，法律，媒體，網路等。

這些基金會的目的在推動「開放社會」上，即自由民主的社會。企圖打破極權，封閉，守舊的傳統與法則。

林肯說：「你可以欺騙多數人於一時，也可欺騙少數人於永遠。但是，不可能欺騙所有人於永遠。」

同理，你可以改變少數人於永遠或多數人於一時，不可能改變所有人於永遠。

個人的力量，可能可以改變社會中的少數人於一時，但是，社會整體的改變，尤其是體制的改變，需要更大的社會力量。甚至，國家的力量，也無法做到，需要多數人民的覺醒與時機等條件的配合。

由此看來，索羅斯的理想，確實崇高，但也太不自量力。因為，他想達到國家力量都達不到的目標。

有些地方成功，尤其是中歐大學，可能可以永續經營。其他基金會，可能隨他去世就煙消雲散。很簡單的道理，沒有錢進來了。

像俄羅斯基金會，光是國際科學基金會投入超過一億美元，可能都巳泡湯了，因為用人與管理不當。

雖然他要求基金會必須精實和清廉，時時檢驗人事行政費用，並確定工作人員不是為錢而來， 獲得他的「信任」， 他才會繼續撥款。

一九八七年籌組的俄羅斯基金會，是不成功的案例之一。這基金會，後來落入共產黨青年團組成的改革派小團體手中，他不得不策劃一場「政變」來拔除這些人， 而負責這場「政變」的人，是他在莫斯科的律師，後來基金會卻被律師占為已用，因此，他又得再發動一次「政變」來拔除他。

「蘇聯解體的事件，可以了解開放社會不能視為理所當然。封閉社會的崩解，不會自動導向開放社會的建立。開放社會是一套非常複雜的架構，奠基於法律和制度。需要特定思維模式和行為準則。 在封閉社會中，威權機構的角色無所不在，過去的經驗，已經彰顯創造一個開放社會有多麼困難。」

「美國 一度是世界強權，領導著自由世界。但是，蘇聯的瓦解，改變了一切。我們可以是世界強權，也可以是領導自由世界的國家，但無法同時兼任兩者。

我們並沒有那麼強大的經濟實力和經濟利益來維持這樣的主導地位。我們不再是國際貿易和金融體系的主要受益人，我們承擔不起世界警察的身份。」

「我們需要一個國際組織來維護和平與秩序，因為世界警察不該由我們擔任。」

因為基金會沒有達到理想，他抱怨西方國家，如英國、法國、德國，尤其是歐盟，沒有付出足夠的力量。

事實上，西方國家也有各國的困境，他的抱怨並不合理。但是，他的唐吉訶德的精神，與已經達到的一定程度的改變，已足以令人佩服。

他的一切作為，基於他的哲學理念。他的成就與格局，幾乎前無來者。

他說，他從事的活動包羅萬象，但這些活動，都緊扣著他的思想，反射性理論，投資理念和開放社會這三根支柱。而他的哲學思想，受波普（Karl Popper）的影響最大。

要了解波普與索羅斯的思想的三根支柱，請直接細讀該書。

此書深奧，希望年輕人多看幾遍，必有收穫。

註：《索羅斯談索羅斯》作者：喬治．索羅斯 譯者：李立心、陳品秀 出版社：堡壘文化

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法