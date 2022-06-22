自由廣場》謝謝宿舍阿姨、學姊與廖小花

◎ 胡文琦

因為從事政治工作關係，加上前立委朱高正一句經典名言的洗腦，「政治是最高明的騙術」，坦白說，這種「職業傷害」的後遺症頗大。筆者還真的很難再敞開心胸「相信人性本善」，雖然自己也不太喜歡這樣消極、不信任人的負面感，但日前一則對岸中國來台留學生YouTuber「廖小花」的花絮新聞，卻讓筆者心中重新燃起對「人文關懷」與「人性本善」的可能想望。

媒體報導，來台灣唸書的中國留學生「廖小花」，日前在自己的頻道內上傳「畢業陸生口述台灣恩情！是什麼牽絆讓她一定要回台灣看看？」的影片，裡面介紹一名即將從台師大研究所畢業的中國學姊，在離鄉背井求學時深深感受到「宿舍阿姨」的恩情，雖然自己馬上就要畢業離開了，但「學姊」保證未來一定會回來看看阿姨，影片已吸引逾十四萬人次觀看，許多網友對此感動落淚。

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坦白說，影片內容只是一個再單純不過的貼心關懷動作「投食」，諸如蛋餅、三明治和水果的「小東西」，卻讓異鄉遊子的學姊真切感受到台灣「最美麗的風景是人」的真情，而故事的開端亦是在「借掃把再加送一個垃圾桶」的奇異緣份中起始，其後兩人互動則進入彼此「友善、主動」的「善意疊加」。廖小花笑稱，如果來台灣沒變胖的話，台灣人就感覺好像對不起她們，「所以台灣人就會拚命給妳餵吃的」。

此外，廖小花還透露，台灣人都覺得不能讓外地來的小孩受到委屈，而「最好的回報，就是你在這片土地上過得開心、覺得快樂」。坦白說，兩岸互動原本就應如此「清澈與簡單」。一方面，台灣展現了自信與友善，二來兩岸好友也真心感受、進而有因阿姨腿傷幫忙處理垃圾的「善意萌芽」，這些都是政治以外最真實的良善展現。期待這樣「與人為善」的元素能夠蝴蝶效應地感染到「大人們的政治世界」啊。

（作者是前中國國民黨發言人）

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