自由廣場》六四那年日本的一場遊行

◎ 張月環

中國六四學運爆發時，筆者正在日本留學。記得留日的中國學生想發起示威遊行，但是六月九日李鵬出現在電視畫面上，警告國外留學生不可示威，如有示威，嚴重後果自行負責；密告者，有重賞。消息一傳開，原本想舉行示威的學生負責人難免有所顧慮，歷經激辯後，只得打電話給警察、電視台等媒體記者說取消六月十日的示威遊行。

可是當天仍有一群人浩浩蕩蕩地來到留學生宿舍，他們主張示威應該照常舉行，李鵬的警告算什麼？這群人包括了日本人、小孩、婦女、學生，還有英、美、德、法、泰、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣人等，眾多外國人都集中到留學生宿舍了。他們願意代替中國留學生示威遊行，即使不能示威，改為追悼也行。

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有一位白髮皤皤的婦女義正詞嚴地說：「絕對不能讓六四的鮮血白流。日本以前也發生過這種事，但是都走過來了。民主是要爭取的，中國也不例外。現在是最重要的時刻，怎可輕言放棄？日本能，難道中國就不能？請不要讓我們失望。」

從外面陸續湧過來的媒體記者很多。為學生助威的另一群人手中拿著自製標語：「中國需要民主」、「我們支援學生民主運動」、「誰是中國民主的劊子手」、「鄧小平、李鵬應為六四下台、謝罪」等，中、英、日文，橫、直都有，彷如戰場上的旗幟。這些人的熱誠，終於感動了中國留學生，開始進行了一場無聲息的示威遊行。

遊行的路程，雖只有短短的從學校到公園兩公里，但是一路上隊伍井然有序，隨時有人加入，也有人忍不住哭起來。那些隨行的記者們，都儘量拍攝金髮碧眼或皮膚黝黑的外國人，要不，就是中國留學生的背後，避免他們曝光。當晚的電視也報導了這則消息。

每到六四時，筆者的腦海裡總浮起留日示威遊行的這一幕。在這裡我見識到了「德不孤必有鄰」的支援，也見識到民主自由的日本握有第四權的記者的自律。這些人，讓六四燭光得以繼續燃燒。

（作者為屏東大學兼任教師）

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