自由廣場》台鐵類，人民也累

◎ 郭嘉呈、賴榮偉

台鐵在三年內接連發生兩次重大死傷事故，從2018年10月普悠瑪號列車出軌事故到2021年4月北迴線太魯閣號列車出軌事故，共造成67人死亡與431人輕重傷，不僅讓旅客對於台鐵的行車安全無法信賴，更造成傷亡旅客及其家庭永久且無法挽救的傷害，只不過，重大事故的發生是偶然嗎？還是一連串平時就沒做好的小事所累積而成呢？正所謂「魔鬼藏在細節裡」。

由太魯閣408車次事故第七車廂乘客所成立之「太魯閣的眼淚」粉專指出：「近期在花蓮地方法院，就0402太魯閣事故刑事審理過程，一次次不斷揭露出台鐵員工不論是工作、態度的種種散漫、各種混不經心，無視安全等等荒唐行徑及思維，這些都是造成一場意外悲劇的開端，但以既有公務體系制度卻無法汰除這樣的員工」。基此，不難理解為何旅客搭乘的經驗中誤點、斷軌、電車線斷落等事件，早已是台鐵的日常，選擇使用台鐵做為交通工具可能是多數數旅客在別無選擇下的選擇，正因台鐵員工因透過國家考試任用，而為「兼具公務員身分的勞工」，公務員身分的保障讓台鐵無法如一般企業對組織內不適任的人員予以適當懲處或汰除，便發生「劣幣驅逐良幣」，進言之，新人留不住，留任者卻又為融入積習者。2018年台鐵新人於一年內的離職率高達3成，可見，若有其它的選擇，台鐵都不會是旅客或求職者的首選。

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對照復興航空分別於2014年7月GE222班機馬公空難與2015年2月GE235班機基隆河空難，共造成91死亡與25人輕重傷，由於重大事故與飛安問題頻傳，最終導致復興航空宣佈長期停航並解散，更成為台灣上市櫃公司中有史以來首家直接宣布解散的公司。同樣為大眾運輸業且重大事故與安全問題頻傳的台鐵，背後有國家預算撐腰，非如復興航空般需自負虧損，最終走上倒閉一途。但台鐵與復興航空均是台灣公共運輸史上的重大災難創造者，唯一的差別在復興航空的紀錄已隨著公司倒閉而終結，但台鐵卻因為全民買單重大事故與運安問題，而可以繼續以旅客的性命與血淚寫歷史。

台鐵企業工會在五一發起勞動節不加班的「類罷工」運動，以對抗政府推動台鐵公司化的政策，18日又表示已經有九成員工連署端午節不加班。我們絕對支持台鐵員工的權益保障，但也請問台鐵的員工們，沒有放假的上班時間，你們為台鐵的運輸安全做了什麼？除了誤點、斷軌、電車線斷落、賣便當之外，你們讓台鐵給旅客們留下什麼樣的旅行記憶？是「旅途愉快」還是「領便當」？

（作者郭嘉呈曾任半導體業主任工程師，臺大法學碩士；賴榮偉為綠能科技顧問，政大東亞所法學博士）

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