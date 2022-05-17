自由廣場》俄烏戰爭 美國的大戰略分析

◎ 姚中原

俄烏戰爭初期，美國顧慮「俄中關係」，避免引發世界大戰，不願捲入戰火，只提供防禦性武器給烏克蘭，但也藉機增兵歐洲以彰顯影響力。然而，隨著俄軍犯下戰爭罪，大量烏國平民被屠殺，受到國際社會譴責，以及戰爭進入第二階段，美國的「大戰略」有所轉變，即戰略目標不再期待「俄烏和解」，轉而率領北約盟國幫助烏克蘭「戰勝敵人」。

「大戰略」為軍事用語，意指「在以國家利益的前提下，為建立同盟國的力量，藉以創造與運用有利狀況，俾能在實現同盟的共同目標時，獲得最大的成功與效果」。

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筆者借用上述大戰略內涵，探討並分析俄烏戰爭中的美國角色。發現俄烏戰爭愈演愈烈，美國的國際責任就愈重。當前美國的大戰略目標，已不單是拯救烏克蘭，亦希望徹底消耗並弱化俄國整體軍力；此外更有展現美國和民主同盟國家團結合作並對抗專制國家的全球宣示意義。

俄烏戰爭可分兩個階段。第一階段是從二月廿四日開戰，到四月五日有四 萬名俄軍撤出烏國首都基輔為止。其間美國對烏國共提供廿六億美元軍事援助，項目為各種槍枝、彈藥、標槍飛彈、反裝甲火箭等輕型武器。由於烏國軍民的奮戰決心，造成俄軍重大傷亡，超乎美國的想像。因此，俄烏兩國即使曾舉行五次的談判皆未成功，但美國並不擔心，甚至改採更強硬的措施對抗俄國。

第二階段戰事從四月十八日展開至今，烏國總統澤倫斯基當天即透過影片證實，俄國對烏東頓巴斯的大戰已經開打，當地遭受大規模攻擊；俄國外交部長拉夫羅夫也公開表明，俄軍正展開「第二階段特殊軍事行動」。此階段，美國開始提供攻擊性的重型武器，包括Mi-17直升機、無人攻擊機、M113多用途裝甲車、一五五公釐榴彈砲等；四月廿四日，美國務卿布林肯與國防部長奧斯汀專程到烏克蘭首都基輔，會見總統澤倫斯基；五月十一日，美國國會眾議院通過「四百億美元」的龐大預算再援助烏克蘭。以上情事，皆顯示美國力挺烏國的決心並有長期作戰準備。

美國防部長奧斯汀四月廿六日在德國美軍蘭斯坦空軍基地主持和歐洲、中東、亞洲、非洲等四十多國盟邦的緊急國防首長峰會曾矢言，「俄軍行徑已激起全球反對，美國將繼續以『撼動天地』方式，全力軍援烏克蘭」，以及目標「就是幫助烏克蘭贏得對抗俄羅斯不公不義的入侵戰爭」。

總而言之，美國積極介入「俄烏戰爭」，是因其背後涉及國際政治、地緣戰略、區域安全、經濟利益和人道主義等全球重要議題。為了自身利益與維護國際秩序，美國當前大戰略的作法，即是聯合全球民主力量，擴大對俄國的經濟制裁，並以盟國援助烏國的統合軍力壓制俄軍；當然上述明顯動作，美國亦另有一個戰略目的，即傳達強烈的警告訊號給中共國家領導人，未來意圖或誤判情勢侵略台灣，絕對會付出慘痛代價與成本。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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