自由廣場》基隆「融合上課」令人憂心

◎ 蔡田

基隆市為考量學校防疫並兼顧學生的學習權益，日昨由市長宣布，全市公私立中小學自五月三日起，實施「實體或遠距融合上課」，學生可選擇在家遠距學習或到校實體上課。決策立意良善，但施行不易，恐會從雙贏變雙輸。

融合教育原本是特教的用詞，指的是將特殊生回歸主流，跟一般生一起上課，而非將特教生隔離上課，林市長借用「融合教育」，改為「融合上課」，其實意旨和內容都不甚吻合。

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這種「融合」上課的模式，在疫情剛爆發時，台北市也曾想要實施，但因問題不少，最終被迫放棄，想不到基隆市竟然要重起爐灶。事實上，老師同時要關照教室裡和線上的學生，就像兩頭燒的蠟燭，或者網路連線、教學系統出問題，或者臨時得處理課堂上突發狀況，難以兩邊兼顧，林市長豈能只想好處，而不考慮教學現場的困難呢？

另外，有些戶外活動和實驗課，是不可能透過線上學習的，此時就會出現，教室裡學生學習熱絡，線上的學生只能「望梅止渴」，甚至無所事事，哪來「融合」？

教學要的是落實，不可花俏取寵，更不要想多方討好，實體上課或線上教學，請擇一實施，讓老師容易教學，學生也方便學習。所謂「融合上課」，看似自由自在，其實不足為取。這不是尊重家長和學生，而是找老師的麻煩！籲請林市長再行斟酌，一旦發現政策有錯，朝令夕改又何妨？

（作者為退休國小校長，台北市民）

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