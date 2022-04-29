自由廣場》評台鐵工會公開信

◎ 路永平

在運用集體休假不加班來變相發動五一罷工之前，台鐵工會發出「給社會大眾的公開信」，試圖搏取社會的支持與同情。罷工固然是台鐵勞工的合法權益，但不代表台鐵工會五一罷工就值得國人的同情與支持。

台鐵工會五一罷工，只是少數特定人與政府之間的權力與利益鬥爭遊戲；損害的公眾利益，遠大於罷工所可能創造的公共福祉。簡單來說，這場罷工對你我平民百姓並沒有任何好處，無論政府與台鐵工會各應該背負什麼樣的比例責任，罷工都不值得你我的同情與支持。

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鐵路特考近年依然擠破頭，台鐵員工多數是依法受有終生福利保障的公務員，工作辛苦但穩定，收入更在一般水準以上；這群人並不是處境危殆的弱勢受害者。台鐵公司化再怎麼影響，台鐵員工依然會有比起社會一般人平均水準更為穩定優渥的工作與待遇。台鐵工會罷工，以綁架國民的公眾交通利益來要脅，確保爭取他們的更好福利，這樣的作法雖能理解，卻教人難以認同支持。損人利己，犧牲多數人來圖利少數人，這次罷工的正當性到究竟何在？

公開信中洋洋灑灑地檢討交通部與台鐵決策高層在台鐵安全改革上的不足與責任，卻儼然忘卻自身正是那亟需被改革問題的組成一部份。任誰也不會相信台鐵工會五一罷工有助於台鐵改革；或有助於讓台鐵公司化法案能修訂得更好。

改革需要檢討、方案與作為，法案修訂需要具體意見、討論與爭辯、協商。若台鐵工會以上作為都使盡用絕，卻難以收效，罷工焦土抗爭或許還有支持理由，但台鐵工會事實上選擇直接拒絕交通部的改革方案與公司化法案，拒絕討論協商，理由是「台鐵現有員工的權益沒有獲得最優先與完全無損的保障」。說穿了，台鐵工會最在意的，還是台鐵員工未來的工作權益與利益，而不是你我最關注的，台鐵未來如何改革成為國民安全便捷的交通運輸選擇。

我認同「完成公司化不代表台鐵成功改革」，但我更看不到台鐵工會五一罷工能夠為台鐵迫切需要的改革或未來的進步提升帶來什麼正面影響。

台鐵工會五一罷工勢在難免，已成定局，其意義恰恰只是為今日的舊台鐵敲響喪鐘而已，不值得民眾的支持與同情。未來那個更好、更安全、更便利的「新台鐵」，又有誰會寄望在這個放話要在端午節、中秋節繼續罷工的台鐵工會身上？省省你那不知所謂的同情心吧！

（作者為文化媒體工作者，嘉義市民）

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