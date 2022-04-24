自由廣場》從沉思生命到重新受洗的彭明敏教授

◎ 盧俊義

三月三日下午兩點，彭明敏教授接受我和濟南長老教會黃春生牧師為他施洗，而同時在場受洗的還有楊黃美幸姊。認識彭教授的人都知道他是一個很冷靜又很深思的學者，他會決定受洗是經過相當久的沉思過之後才有的決定。

緣由是在二○二○年十一月廿八日，我接到林信男長老告知，說和信賴其萬教授問我是否可以在廿九日那天一起去彭教授住家一趟，因為彭教授想要知道關於生命的問題。

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彭教授問說：「想了解，人死了，火化後，是不是就沒有了？若是，這豈不是很恐怖嗎？」這種問題已經不是醫學上的問題，而是信仰與生命的問題。我告訴他基督教信仰不談「死」，是談「復活」。因為復活就是超越死亡。基督教聖經說和耶穌連結的人就會得到復活的生命。他隨即回問說：「這樣，沒有信耶穌的人，要怎麼辦？」我說這不是我能回答的問題，因為生命的主權在上帝，是上帝在決定。我繼續解釋分享聖經所謂「復活」的意義。這是我第一次與彭教授談論關於生命的問題。

從此就陸陸續續去他的居所或和信醫院討論有關生命的問題，跟他說聖經對生命所說的話。每次會談他都很認真又有所準備，不閒聊雜談。一年多來，雖然他的身體狀況日趨衰弱，但在他生命深處所討論有關信仰的事確實是產生了發酵作用。

今年元月十日，彭教授希望能單獨跟我講話。那時他已很虛弱，無法坐起來。當我進入病房探望他時，他緊握我的手且以非常真誠的語句向我告白他的生命歷程。我跟他說無所不在的上帝就在我們身邊，祂都聽到了，可安心，上帝一定會接納他。然後我帶他祈禱。

二月廿八日下午，我接到通知說彭教授希望我為他施洗。我三月一日下午到他居所，他用很清楚但吃力的語句說他要信耶穌。因此我決定再為他重新施洗一次，表明他已經重拾失去的信仰，修復和耶穌的關係，與上帝和好。於是在三月三日下午二點在他的居所，我邀請林信男、林逸民、陳桂芳等三位長老，和濟南長老教會黃春生牧師一起完成了為彭教授施洗。

彭教授相當理性在思考生命的問題，從提問有關生命的死，到坦承告白生命的路程，最後決定要信耶穌，這是彭明敏教授生命轉折的實例，令我深受感動。

（作者為長老教會牧師）

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