自由廣場》抗中 歐美印太戰略匯流

◎ 張孟仁

近期歐中關係雪上加霜，一個月之內，歐盟兩度在世界貿易組織控告中國，一為影響到歐盟數個國家的經濟脅迫，另為跨境禁訴權侵害歐盟的電信智財權，指控北京阻止歐洲科技公司到外國法院尋求保護它們的技術專利，還扯上中國疑似侵權荷蘭ASML光刻機。

無獨有偶，儘管烏克蘭危機中國噤不出聲，不過歐盟與英美並不埋單，於慕尼黑安全會議敦促中國勸阻俄羅斯。當然中方自是不會理會。日前法中元首通話儘管談及許多合作，但馬克宏秉持對歐洲議會的承諾，表示歐中投資協議的通過，必須與簽署反對強迫勞動公約掛勾，並呼籲中國解除對立陶宛的制裁措施。

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這幾天，歐盟與非盟峰會試圖以大量投資勸服非洲國家「脫中」，尤其推出三千億歐元規模的「全球門戶」計畫，正是要與「一帶一路」別苗頭的利器，先以非洲為出發點，再行全球投資。歐盟面對俄烏危機傷神之際，仍留心思對抗中國的諸種作為，顯示歐盟對於中國靠攏俄羅斯有所忌諱，順勢拋出在WTO二告中國的控訴。

無獨有偶，歐洲議會繼對台灣提出第一份政治合作報告後，日前再度通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」兩項年度報告決議案，內含諸多友台的舉動。瑞典、英國國會的友台聲音更是高響。幾天後歐盟將討論「印太戰略」、「全球門戶」，更是拉入澳洲共襄盛舉，抗中意涵不言可喻。再加上美國剛出爐的印太戰略積極向歐盟等理念相近夥伴招手、英國出資兩千五百萬英鎊強化印太安全、Quad四方安全對話矢言確保印太區域不受「脅迫」，顯見歐美的印太政策匯流的可能性極大，抗衡印太區域「不友善國家」。

中國單挑立陶宛並懲罰提供立國生產的相關國家，以及侵犯歐盟電信業者智財權，導致歐盟有所警惕，且透過烏克蘭危機看穿中俄兩國價值觀相近、戰略交好的情勢，可能喚醒整個歐盟，正視這個制度性對手的威脅，並重新思考雙方的關係。

台灣除了爭取加入WTO的控訴支持立陶宛之外，必須仔細觀察這波歐美印太戰略的風向，找出適合台灣的外交、經濟與生產鏈的定位。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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