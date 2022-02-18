自由廣場》武肺病毒演化 透露樂觀訊息

◎ 賴秀穗

武漢肺炎病毒的變異非常快且大，約每經六個月，就發生一次大變異，兩年多來已有四次的大變異。新的變異株出現後，傳播速度都加倍以上，很快成為世界的主流病毒，奇怪地，前一個盛行的變異株，就在人群中消失了！

例如二○二○年十一月，英國出現Alpha變異株，並成為世界的主流病毒後，原始武漢的變異株D614G就消失了。二○二一年五月，印度出現Delta後，英國的Alpha就不見了。南非在去年十一月二十四日出現Omicron後不久，印度的Delta也消失了，Omicron很快就成為世界的主流病毒株。

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Omicron變異株在棘蛋白基因上有三十四個變異點，包含了部份Delta的重要變異點；同樣的，Delta有十三個變異點，也包含了部份英國Alpha的重要變異點。Alpha有二十三個變異點，也包含D614G的變異點。原始武漢變異株D614G，只有一個變異點，都出現在Alpha、Delta及Omicron的變異株內。

這種情形可以用免疫學來解釋；被Alpha感染的人，體內同時出現有中和D614G的抗體，因此D614G變異株，就無法在人群中再傳播下。同樣的情形也發生在Delta出現後，Alpha就不會再傳播下去；Omicron出現後，Delta也就消失了！目前在人群中只有Omicron的感染者。

最近南非的科學家Alex Sigal等人做了一個實驗：他們選擇了八個打過疫苗的人及七個沒有打過的人，這十三個人都感染到Omicron，經分析比較，有打及沒有打疫苗的人，在體內產生中和抗體的情形；結果，有打疫苗的人對Omicron的抗體，比沒有打疫苗的人高出14.4倍，對Delta的抗體也高出4.4倍。這表示打及沒打疫苗的人，在感染Omicron後，都加強了體內Delta抗體的產生，所以Delta變異株，無法在人群中繼續傳播下去。

南非Omicron變異株的棘蛋白基因，已經有三十四個變異點，要再發生大幅度的變異，可能性不大；武肺病毒的流感化或消失，應指日可待。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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