自由廣場》暗獨？ 不統一就是台獨！

◎ 潘寬

國民黨的政治主張一向十分荒謬，主張中華民國主權，高喊反對台獨，但卻刻意忽略一件事，那就是在中共眼中，不統一就是台獨。近日中共人民政協報開轟，直指國民黨內頑固派是「暗獨」，更點名立委林為洲、陳以信等國民黨人公開勾結國際反華勢力。可見國民黨那套「一邊反對台灣獨立，一邊維持中華民國主權獨立」想要兩邊討好的模糊路線早已無效。中共的底線很明顯：不統一就是台獨！

看到新疆集中營的慘狀和香港一國兩制的失敗，台灣多數腦袋清醒者，都不想跟中國統一。國民黨在近幾次選戰中幾乎全敗，也證實其親中路線已遭到選民唾棄。因此國民黨開始轉型，除了計畫恢復駐美代表處，黨內立委也出訪美國，拜會華府聯邦參議員，意圖拉近與美方關係。結果中共馬上不開心，把一向反對台獨的國民黨也打入「暗獨」！可見中共不僅不接受中華民國，甚至跟美國交好也不行。那國民黨還要繼續向中國卑躬屈膝、被軟土深掘嗎？何況民調數字清楚明白：多數台灣人傾向維持獨立，那國民黨為何還要假裝反台獨？不如一起來討論修憲或是制憲，以台灣名義再出發，這樣還比較實在！

請繼續往下閱讀...

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

國民黨真要表態「明統」？

◎ 陳振

中國《人民政協報》點名國民黨內部包含立委陳以信、林為洲兩人，公開勾結國際反華勢力，是「暗獨」。資深媒體人蔡詩萍認為，國民黨其實滿慘的，慘在被迫要在「明統」上表態，否則，中共根本把你「當台獨看」。他表示，等著看國民黨中央的回應，希望別讓台灣人和藍營主流意見失望。

媒體人黃年說，台獨理論不僅要滅亡中華民國，也是建立在「中華民國已經滅亡論」上，從早期的「台灣地位未定論」，至「中華民國是外來政權」，其實皆是中華民國已經滅亡論。黃年錯了！是共產黨先搞起中華民國滅亡論，證據就在中國南京中山陵那根「中華民國滅亡紀念碑」，中共在上面明明白白刻著：「中華民國 公元1912年—1949年」！那黃年是否也要指責中共搞台獨？還是黃年這麼多年來始終沒搞懂一個再簡單不過的事實：在中共眼裡，中華民國就是台獨！

長久以來，國民黨一直以為，只要向中國下跪稱臣，就能保障中華民國的安全，現在中國用「暗獨」掐國民黨的喉嚨了，還要繼續跪求嗎？

國民黨既然以台灣為主，那麼中國軍機屢次騷擾台灣，國民黨以後是否應同仇敵愾，不要繼續在台灣搞窩裡反了吧？認清現實，一起反共，才能救國民黨！

（作者為大學教師，新北市民）

就民主體制 藍綠在同一條船上

◎ 郭梓賢

中共官媒點名批判國民黨林為洲、陳以信二位委員是「暗獨」勢力，逼得林委員直言，若按此邏輯，「那台灣大部分人都是台獨」。而黨主席朱立倫也表示，該文的「戰狼」嘴臉，是國民黨意欲維持區域和平的最大阻礙。

中共顯然不了解國民黨內複雜的政治光譜，試想，國民黨若連中華民國都不能提了，在台灣還會有選票嗎？這是非民主國家才會產生的誤判。

面對來自境外的威脅，蔡英文總統所提出的「中華民國台灣」，自有其深意存焉。若借用汪浩先生的說法，現階段的中華民國，乃是一九五零年「借殼上市」的新生國家。在戰略意義上，「中華民國台灣」處於第一島鏈位置，必須與美國持續合作；而在文化意義上，這個新生國家同時包含了來自中國及台灣本土的歷史文化。簡言之，當前的台灣如同美國式的多元文化融爐，得以在這個民主體制之下，自由地表達各種意見，並且受到憲法的保障。

就民主體制的存續上，藍綠都在同一條船上，與中共反而毫無對話基礎，實應同舟共濟，一致對外，這是台灣面對中共戰狼的唯一出路。

（作者為出版社編輯，桃園市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法