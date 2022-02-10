自由廣場》仰之如聖賢

◎ 蘇天從

過年期間，北部有一個派出所集資三萬六千元買刮刮樂中了百萬元，南部則有另一個派出所兩名員警合力表演弄獅，跳上銬人犯的長條椅，後再加碼灑錢秀，最後拉開褲襠拉鍊將錢塞入，經網路瘋傳，分局長不得不出面道歉。

其實平常在街頭遇到弱勢人士在賣彩券，出點小錢資助本是善意，人人好之，年節買彩券中個好彩頭，亦人之常情；不能回家團圓，只能在派出所待命，在同僚面前苦中作樂一下，也無可厚非。

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數年前，筆者任職新竹，中秋節有數個派出所的警友站要在派出所辦烤肉，以慰勞警察、義警、民防、志工的辛勞，但市區派出所空間有限，只能在門口的停車格烤，這時過往的車水馬龍看著油煙迷漫、香味四溢、人聲鼎沸，再想到不景氣的當下，一定想著自己都還在為生活奔波外出，警察不去巡邏防盜，卻如此逍遙享樂，為避免負面的觀感烤肉活動便為筆者所阻。

五十年前，警大老校長梅可望即悟到，當民眾殷盼、需要、防範及不需要警察的四種態度：「仰之如聖賢、驅之如牛馬、防之如盜賊、棄之如蔽屣」。到現在更有甚之。有些事情可以做，但不需PO出影片公告周知，而被誤認警察正事不幹，閒閒沒事專幹些狗屁倒灶的事，有些輕浮的事不僅不能PO，更不能做，記得剛畢業時，如果在辦公室說「今天好像沒什麼事」。一定會引來老刑警責備，他們更忌諱沒事玩弄手銬、移動踐踏銬人犯的長條椅，與其說有點迷信，毋寧說是對專業的尊重。

（作者從事公職、著有百官行述）

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