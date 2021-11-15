自由廣場》化作春泥護台灣 憶李應元

◎ 陳鴻達

十一月十一日晚間李應元走完人生旅程，經過媒體報導後，臉書開始出現洗板潮。大家紛紛分享自己與李應元互動的小故事，這些親身經歷，未經修飾，更顯得真誠與感人。說他是「暖男大叔」的比例頗高，照顧年輕後輩令人窩心。有人為他源源不絕的創意，再加上執行的意志力而折服。也有人感念他在政壇打滾這麼多年，還保有赤子之心，不忘初衷。當然許多人都在打聽告別式事宜，準備送他最後一程。

據了解，李應元生前與其夫人決定，生後不設靈堂，不辦公祭，採樹葬方式，化作春泥護台灣。在其人生最後休止符上，輝映著他一生的理想與實踐。他一生陽光豁達，怎可最後一刻讓大家為他憂傷。他擔任過環保署長，做的就是減輕地球環境的負擔。他吃台灣米，喝台灣水，一生為他熱愛的台灣打拼，最後這個皮囊也要回歸大地，守護台灣。

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許多人感念他在二零零四年籌畫主辦「228牽手護台灣」活動，確立了台灣人認同。這個因緣最早可追朔到二零零二年李應元被徵召參選台北市長，李前總統在為其站台助講時說，李應元是一個可以帶領大眾，組織民眾，達成理想目標的人。就好像以前的人在牽罟捕魚一樣，一定要有人出來帶頭。到二零零四年，因選前本土陣營氣勢相對低迷，李應元與好友黃文局想到組織動員百萬群眾站出來，在二月二十八日牽出一條從基隆到屏東的長龍。這場活動擴大了本土板塊，也確立位移的方向。

李應元給台灣的另一項遺產是，政治不必然爾虞我詐，也可保有純真與優雅，放輕鬆多一點人性。當年與情治人員捉迷藏落網時，他沒激情反抗，而是隨手拿出口香糖請他們吃，請他們放輕鬆一點。刑法一百條修正後，他無罪獲釋，拿著一枝紅色玫瑰花，微笑走出土城看守所。

二零零零年李應元要赴美接任副代表前，在厚生會歡送會上他說：在立法院這幾年，為了政策辯論，我們吵也吵過了，打也打過了，和解咖啡也不知喝了多少杯，請問大家愛不愛我？接著新會長郝龍斌說，五年前你問我愛不愛李應元，不用我回答大家都知道答案是什麼。但今天我要說，李應元，我們是愛你的！

（作者為前環保署簡任秘書，追隨李應元參與公共事務多年）

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