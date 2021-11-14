自由廣場》﹙青年時評﹚鎮瀾宮神秘數字與超越憲法的存在

◎ 劉哲瑋

前幾天的一則新聞，大甲鎮瀾宮四十二年來財產申報都一樣，從一九七八年財產財產申報欄為291634678，一直到去年的財產申報也是291634678，四十二年來申報十次每次都一樣。到底媽祖信徒的香油錢跑去哪了？每年盛大的大甲媽遶境信徒捐獻以及平時的捐款怎麼都不見了？

其實，台灣沒有一部法律來管理、規範宗教團體。目前只有《監督寺廟條例》，但這條例為一九二九年制定，台灣當時還是日本政府統治，這條例是以中國為背景所訂定，不只時空背景大大不同，且條例僅以佛、道宗教為適用對象，無法滿足現今台灣宗教百家爭鳴的現況。

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三年前，蔡政府就訂立《財團法人法》，原本要將宗教團體列入，但部分宗教團體抗議法案名稱上有「財團」兩字，最終法案排除宗教團體適用。同年十月，朝野立委提出《宗教基本法》草案，結果草案內容以保護宗教為名，明文排除主管機關管理、排除法院調解，甚至禁止主管機關公開宗教團體之財產、財務報表。假如通過這樣的法律，宗教團體進行任何活動，只要以宗教自由為名，任何政府機關都無權管理，因此當時還被網友戲稱為「超越憲法的存在」。引發爭議後，朝野立委紛紛撤簽該法案。

所以，直到現在宗教團體都無法可管，真的是沒有一部專門的法律可以管理！因此，筆者呼籲政府要「有智慧」的想辦法讓《宗教團體法》通過，然而《宗教團體法》草案早在二〇〇二年就被內政部提出，歷經陳水扁政府、馬英九政府再到現在蔡英文政府，都遲遲無法三讀通過，到底是什麼力量能讓一部草案卡了將近二十年，不管藍、綠執政都無法通過？這也是為何筆者認為政府需要「有智慧」的原因。

《宗教團體法》草案讓宗教團體的財產來源與使用更透明，大眾知道捐獻如何被使用，更有助於宗教團體勸募。另外，筆者呼籲政府重視中共企圖透過金錢操控部分宗教團體的問題，先前彰化、台南就曾發生廟宇插五星旗、掛習近平肖像的事件，因此如何避免中共以台灣的宗教自由滲透台灣社會，也是國安上需要注意的重點。

（作者為臺灣大學政治學研究所學生，新北市民）

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