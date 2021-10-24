自由共和國》蕭新煌、徐遵慈、楊昊、童成家／在東南亞的台灣與台商形象

台灣亞洲交流基金會日前發布「台灣與台商形象泰國調查計畫」結果，調查反映當地利害關係人正面看待雙邊關係，並期待合作推動產業創新。（資料照）

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事

徐遵慈／台灣亞洲交流基金會兼任資深研究員

楊昊／台灣亞洲交流基金會執行長

童成家／台灣亞洲交流基金會助理研究員

自一九八○年起，台商投資東南亞至今已逾四十年，也將台灣的區域關係從外交、僑務帶入另一層次。

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為填補長期的資料和瞭解空缺，並配合新南向政策為台灣與台商形象塑造與轉型提供參考基礎與未來推升政策之需，台灣亞洲交流基金會（台亞基金會）自二○一九年開始在台灣與台商的主要投資國訪問該國企業主管，先後以一年一國完成越南（二○一九）、印尼（二○二○）、泰國（二○二一）的「台灣與台商形象調查」。

首先，調查探詢越南、印尼、泰國受訪的企業主管最常接觸與台灣／台商相關的資訊來源。在越南分別是「台商在越南的商業活動報導」（七十五％）、「台灣國內商業活動的報導」（五十八％）、「觀光旅遊資訊」（十二％）。在印尼是「觀光旅遊與風俗民情」（卅九％）、「科技研發成發」（卅三％）、「台商在印尼的商業活動報導」（二十七％）。在泰國則是「創新設計與發明」（六十二％）、「台商在泰國的商業活動報導」（六十％）、「藝術文化活動」（五十六％）。可見各國受訪者確實相當重視台商在當地的商業活動消息。

在三年調查中，受訪者認為台灣表現最傑出的前三個領域分別是經濟貿易（越：六十八％；印：六十二％；泰：六十六十四％），科學／科技（越：六十％；印：四十三％；泰：九十三％），觀光旅遊（越：三十五％；印：四十三％；泰：八十六％）。

在台灣／台商形象方面，調查首先請受訪者填選台灣／台商表現傑出的領域，接著請受訪者利用五分量表的形容詞詞組（亦即語意差別法）（例如，科技進步〈五分〉VS．科技落後〈一分〉）來評價台灣／台商形象。

有關台灣的整體形象，在越南調查計畫中，受訪者認為台灣最鮮明的形象是「友善」（四．五）、「科技進步」（四．五）、「自由民主」（四．三）、「富裕」（四．二）、「開放」（四．○）。在印尼為「科技進步」（四．六）、「開放」（四．六）、「醫療衛生進步」（四．四）、「尊重多元文化」（四．四）、「積極參與國際社會」（四．三）、「富裕」（四．二）、「友善」（四．三）和「自由民主」（四．二）。在泰國則是「尊重法治」（四．○）、「友善的」（四．○）「科技進步」（四．○）、「富裕」（三．九）、「醫療衛生進步」（三．九）、「尊重多元文化」（三．八）、「開放」（三．七）和「自由民主」（三．七）。從資料可發現，友善、富裕、醫療衛生進步、科技進步是台灣在東南亞三國最具標誌性的形象。其中，醫療進步更是在疫情發生後，特別被印尼、泰國所重視。台灣的自由民主和開放也屢屢被看重，在越南尤然。

論及台商對於當地的經濟發展主要貢獻，越南受訪者認為是「創造就業機會」（八十一％）、「提供投資基金」（五十四％）、「引進創新技術」（三十八％）。印尼受訪者認為是「創造就業機會」（六十八％）、「引進創新技術」（六十％）、「協助產業轉型」（四十三％）。泰國受訪者則認為「創造就業機會」（八十三％）、「協助產業轉型」（六十五％）、「提供投資資金」（六十四％）。從此可發現，三國企業受訪者相當肯定台商對當地經濟發展的貢獻，尤其是創造就業機會，引進創新技術和協助產業轉型。

對於台商在東南亞的整體形象，在越南調查中，受訪者最肯定台商的形象是「注重信用」（四．六）、「遵守法規」（四．四）、「國際化」（四．三）。在印尼是「創新」（四．六）、「國際化」（四．五）、「遵守法規」（四．五）。在泰國則是「遵守法規」（三．九）、「創新」（三．九）、「注重信用」（三．九）。從上述的資料可發現，台商在「注重信用」和「遵守法規」的形象最受肯定，其次是「創新」和「國際化」。但是很值得注意的是，在三次調查中，台商在「善待勞工」的項目上，受訪者都給予最低的評價 （越：三．六／印：四．二／泰：三．七）；另外在重視環境、回饋當地社會、履行企業社會責任，也都被認為表現還不夠好。

綜合三年調查的成果，可清楚發現台灣形象在東南亞三國的優勢是「友善」、「醫療衛生進步」和「科技進步」。而且受訪業者也認同台灣的「經濟貿易」、「科學／科技」、「觀光旅遊」的傑出實力。台商形象的強項則是「注重信用」和「遵守法規」兩大項。受訪者也相當肯定台商為當地創造了就業機會、引進創新技術和協助產業轉型。但是在履行企業社會責任的環保和勞工兩項仍是較受批評。

在政府積極推動新南向之際，一再強調台商在南亞與東南亞各國所扮演的第一線經濟要角。的確沒錯，台商做到了對當地就業、投資、技術的貢獻，也為台灣在當地塑造信用、守法、創新的形象，值得欣慰。但是台商有待努力的是在社會角色的提升，企業公民責任的落實（環保、勞工兩大領域）。這點各國台商協會不妨多自我期許、自我約束。僑委會更宜訂定鼓勵措施，幫助和督促台商在企業公民責任的實踐，一則提高台商在各國的地位，二則提升台灣在新南向國家的整體形象。

此外，外交部也應與文化部、教育部攜手更大力推動公眾外交（public diplomacy），在文化交流、民主交流、推動台灣研究和漢（華）語教學上努力進一步深根東南亞和南亞。

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