自由廣場》回應「小孩不識孫中山」的真正方式

◎ 張經偉

最近一些藍營人士又發難說，民進黨搞去中國化教育，導致現在的小孩已不知孫中山是誰云云。我在教學第一現場，我必須說：這是不實指控。新教材裡仍有孫中山，也有岳飛（惟明顯左傾的新教材，對岳飛的詮釋有些奇怪）。社會課時數被砍倒是真的，但這部份的問題是增加我們的教學進度壓力，而非去中。

許多人回擊這些發難的方法，亦顯老調。中國史是外國史，不關台灣人的事云云。其實現在學術界的新觀點是「全球史」，而非以往為國服務的「國別史」。以《斯卡羅》中登場的李仙得來說，他到底算是美國史、台灣史、中國史還是日本史？答案是都是，也都不是。歷史環環相扣、連接全球，台灣豈非全球之一環？更何況許多歷史是能跨越時空打動人心，對我們基督徒來說，耶穌肯定就是最重要的歷史人物。

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真正適合回應這類發難的該是：所有知識都有其價值，但也不該強求所有人都懂。我們是人類，人體醫學也重要、人體工學也重要，那麼人為什麼會打噴嚏？人為什麼不能把自己舉起來？若有小孩說不知道，就要發難政府「去科學化」嗎？

一個知識讓一個人心有所感，那就有用，反之就沒用。既然學校教材中有孫中山，但令公子令千金對之過眼雲煙，看來意味著：孫中山沒能感動他們。當然各位可以在家裡用感人肺腑的方式重述孫中山好幾遍，請記得：教育本來就不是只有在學校。

(作者是清大歷史碩士、現任中學社會科代理教師)

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