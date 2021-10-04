自由廣場》細看解放軍戰機破紀錄擾台

◎ 呂禮詩

解放軍在10月1、2日兩天，分別派遣了38架、39架軍機進入我國防空識別區。除了對內宣傳外，一是為了企圖對蔡英文總統即將在雙十節發表的國慶演說表達態度，其次是監偵美國「卡爾文森號」航母打擊群與日本海上自衛隊在菲律賓海的操演，再者是對國軍進行消耗戰。然而這屢創新高的襲擾兵力較以往有什麼不同，其中又存有什麼玄機，實有必要逐一檢視。

從兵力研判，1日解放軍共派遣28架殲-16、4架Su-30戰機，2日則再調派了26架殲-16、10架Su-30戰機，顯見殲-16戰機已然成為解放軍對空及制海作戰的主力；此一迭創紀錄的數量，應非從單一基地、單一戰區起飛，可能由其他戰區轉場、針對台海而來。

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今年3月解放軍曾在央視軍事頻道播出「遼東雄鷹—祖國」影片，片中「空防橋頭堡」石碑、「礪劍東南」標語與機堡地貌比對為福建水門機場，但手持「遼東雄鷹」旗幟及飛行員臂章為北部戰區空軍，足見解放軍早已透過跨區機動，將各戰區戰機輪調進駐海峽當面各機場，熟悉西南防空識別區及飛越巴士海峽的遠海遠洋訓練。

解放軍的夜航能力，是能否發動夜間突襲的重要指標，一直以來是觀察重點。不過去年3月中旬空警500、殲-11戰機在西南防空識別區執行夜間飛行訓練，且在去年7月及今年1、2月陸續有夜航紀錄，故解放軍的夜戰訓練毋庸置疑，至於是否足以對我空軍造成威脅，實繫於預警機的指管能力。

10月1日通過巴士海峽的機群，由西南防空識別區空警500預警機負責警戒及指管，其飛行區域及高度與3月29日、4月30日及6月15日相似。然而在中央山脈的阻隔下，能為前往防空識別區東南方的殲-16戰機、轟6轟炸機編隊提供的預警及戰管有限；為何未飛至鵝鑾鼻西側空域，降低中央山脈的影響？有其玄機存在。

解放軍預警機可能從其多次任務中發現：中央山脈卑南主山與北大武山間有近40公里之百岳缺口，此一缺口可能成為解放軍預警機對花蓮南下F-16戰機的目獲窗口；如果不計大氣導管效應（Atmospheric Ducting Effects），防空識別區西南角穿越距離烏石鼻東方10浬處，的確在空警500的有效偵蒐範圍內。

應對解放軍頻繁侵擾的「消耗戰」，國軍不能以不變應萬變！首先必須以E-2K預警機驗證解放軍的戰術作為，其次考慮加掛電戰莢艙或降低飛行高度實施隱蔽；再者參考美軍航空母艦迴避解放軍在巴士海峽的模擬攻擊，改經由菲律賓佛得島水道（Verde Island Passage）往返南海及菲律賓海的反制作為，研擬剋制解放軍侵擾空域之道。

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士班學生）

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