自由廣場》拿「龜神」牽拖，老套！

◎ 葉昱呈

繼鳳梨後，中國海關總署又宣布禁止台灣釋迦和蓮霧進口，其理由為今年以來，中國海關多次從台灣輸中國之番荔枝和蓮霧中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（即台灣俗稱的「龜神」）。

大洋臀紋粉蚧常見於果樹，易隱匿於果窪處或果梗，外銷果農大多會在集貨包裝場使用高壓噴槍做清潔，且只需清潔乾淨並不會有任何問題。

請繼續往下閱讀...

再者，以蓮霧為例，目前是催花期，非產季，如果是前次蓮霧產季輸入中國時，有檢出大洋臀紋粉蚧，也是在六月之前，為何至今始公告此一訊息？

今年三月，中國以截獲檢疫性有害生物為由，暫停台灣的鳳梨進口，而實際上台灣銷中鳳梨合格率達百分之九九．七九％。因此檢出有害生物，其實只是「牽拖」的藉口，此由先前因澳洲挺台，中國即對澳洲煤炭、原木、龍蝦等產品實施非正式進口禁令之模式，如出一轍。

國內釋迦即將量產，蓮霧的產季則還有好幾個月，其中鳳梨釋迦有一半產量都是銷往中國，中國的片面禁令，使台東產地農民措手不及。但經過此一事件，可以讓農民提高警覺，認清中國市場的不穩定性，重新思考產銷控管策略，別再把雞蛋放在同一個籃子裡；政府亦應積極協助農民提升水果品質，並開拓其他國家市場，以分散風險。

（作者為前農政公務員，屏東市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法