自由廣場》電動自行車亂象

◎ 劉家興

免領牌、免駕照、免繳稅，電動自行車已成為外籍移工、未成年學生與高齡者的首選代步工具。但因相關交通事故與亂象層出不窮，主管機關有必要正視解決。

財團法人車輛安全審驗中心公告的「已取得電動自行車合格證清單」，外觀清一色都是「偽」機車，混雜在車陣中行駛時，不看車牌實在很難分辨那台是電動機車，那台才是電動自行車。

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而電動自行車騎乘人口中佔絕大多數的外籍移工，據筆者每天騎乘「人力」自行車通勤途中的觀察，不是改裝飆速，就是雙載、不戴安全帽、邊騎邊滑手機。即便是領有駕照的用路人都常有違規的情事，更何況是不甚瞭解臺灣交通法規的外籍移工。不僅如此，因酒駕遭吊扣或吊銷駕照者，也可鑽法律漏洞騎乘電動自行車，更是交安一大漏洞。

市面上的電動自行車，有不少是業者「化整為零」從中國進口零組件來臺組裝銷售，安全與否把關不足。儘管針對改裝電動自行車已有相關罰則，但實務上想依靠原本就任務吃緊、人力不足的交通警力來取締，成效存疑。筆者就曾在車站廣場前聽過民眾說：「上次我騎機車來接人，超時，被科技執法拍照檢舉。這次我就換騎電動自行車，沒有車牌，看它怎麼拍！」

筆者認為，電動自行車不是自行車，應予以導正更名，並比照電動機車管制。目前強制掛牌等相關法案，仍在立法院待審，在法規未制定前，如何有效控管，相關單位必須有所行動。

（作者任職製造業，桃園市民）

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