自由廣場》尊重信仰，很難嗎？

◎ 劉韋廷

日前中亞國家阿富汗被塔利班政權接管，人心惶惶，首都喀布爾遭受恐怖攻擊，據傳是「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，簡稱ISIS-K）所為，正值美軍與北約聯軍大規模撤退，恐攻使得許多人無家可歸，美國總統拜登下令反擊，雙方對戰死傷慘重，可謂人間煉獄。然而，國內網路論壇卻在此時大開國際玩笑，嘲諷穆斯林之能事，對伊斯蘭教的經典、教義進行惡搞，極度不尊重做為世界三大宗教、擁有十九億信仰人口的伊斯蘭教，讓國內的穆斯林感到傷害，台灣伊斯蘭協會更因此提出嚴重聲明。

所謂的惡搞文化，來自於對現實生活的反諷，盛行於娛樂界，在資訊發達、新聞媒體極度擴張的時代，常被拿來改造政治人物形象，看似幽默滑稽，實際上卻是一種不負責任的羞辱行為，值得深思；尤其是二○○一年美國發生「九一一事件」之後，世界各國對伊斯蘭文明的重視日益趨升，理解恐怖主義與文明衝突的背後複雜因素，信仰差異亦是誤解的來源，特別在一神論的信仰文化，除此真神，別無其他神，因此，包容與接納，是不同宗教間必須要學習的重要課題。

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這次國內網路論壇惡搞嘲諷伊斯蘭教的行為，不僅被認為是不智，而且還會破壞台灣在國際上的形象，連帶影響外交關係。歷史告訴我們前車之鑑，二○一五年，法國的政治嘲諷雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）遭恐怖份子掃射，造成十二人死亡，巴黎的反恐警戒提升至最高層級，各級學校被迫停課，堪稱法國當代重大公安事件之一。究其原因，是該週刊於封面漫畫揶揄伊斯蘭教先知穆罕默德，引發穆斯林的不滿，遭受極端主義份子的威脅與攻擊。如此慘痛案例，是提醒生活在言論自由國度的我們，言行舉止要尊重他人，特別是不要隨便拿他人的宗教信仰來開玩笑，因為損人不利己，甚至危害社會安全。

（作者為中央研究院博士後研究）

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