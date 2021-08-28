自由廣場》給翁章梁縣長按個讚！

◎ 紀安秀

嘉義縣議會召開臨時會，藍綠及無黨籍議員都支持縣府比照嘉義市府發給縣民每人現金二千元以上，紓困振興，經大會審議通過。對此，縣長翁章梁表示，縣府仍有一五一億餘元負債，借錢發現金並不適當，坦承壓力很大，「真的毋通再增加負債」。

有縣市或鄉鎮市「輸人不輸陣」，紛紛提出加碼發現金的提案，民代說得輕鬆，又可討好選民，當然不亦樂乎，民選的縣市長及鄉鎮市長多不敢得罪選民，盡可能附和，而受利益的縣市民，反對者應該也有限，可說是皆大歡喜。

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重要的是「錢從哪裡來」？會不會增加負債、留債給下一代？會不會排擠其他公共建設更需要的經費或必要性的社福支出？全面性普發現金，真的能救急和救窮嗎？真的能帶給地方經濟效益嗎？恐怕都大有疑義。

翁縣長上任以來，好不容易償還二十多億元的負債，可見其非常有責任感及政治擔當。面對不分藍綠議員通過的加發現金議案，翁縣長不隨之起舞，本於良知，表態「不能再增加負債」，相較於其他縣市首長，翁縣長負責任的堅持，值得按讚！

（作者為家庭主婦，台北市民）

對五倍振興券的建議

◎ 游森琳

目前行政院除規劃推動數位化支付外，五倍振興券規劃的型式，三張一千元，兩張五百元，五張兩百元共十張，惟被民間所詬病，一是「面額較大，低單價的小攤商很難受惠」，二是「振興券的印刷、包裝很浪費」。因此筆者建議，針對民怨的問題「複雜的事簡單做」：

第一，將五倍振興券印製單一面額一千元，將紙張加大加長一點，將防止偽造機制設計完善，振興券背面分十格各一百元可剪式的格子，每人發五張千元振興券，讓消費者對大、小店商靈活應用，更省下印刷費的支出。

第二，五倍振興券的包裝袋，應捨棄以前的多層式包裝，使用簡單、大方、誠意的袋子就好，既環保又省錢！

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

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