自由共和國》鶴岡路人／關鍵是「英美聯合」

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

英國海軍最新型「伊莉莎白女王號」航母率領的英國航空母艦打擊群（CSG21）五月從英國出發，經過地中海、蘇伊士運河、印度洋、麻六甲海峽，七月末到達了南海。計畫與日本、澳大利亞、法國、韓國等同盟國、夥伴國進行各種聯合演練。在菲律賓海的聯合演練中預定和美國航空母艦會合。

對於英國來說，派遣航母打擊群是脫離歐盟後在世界上發揮更積極作用的「全球不列顛」的一環。這是今年三月發表的外交安全保障方針「整合性評估」中所顯示的「傾向印太（Indo-Pacific Tilt）」具體化的定位。目的是在展示英國的影響力的同時，為維持基於規則的國際秩序做出貢獻。

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向中國發出資訊也是重要的因素。關於這一點中方也心知肚明，所以在出港前就對英國航空母艦的活動計畫嚴厲批評說是「再次到來的帝國主義」、「華盛頓的走狗」、「挑戰中國主權」等。今後，中國會做出怎樣的反應，在海上是否會出現實際物理上的干擾和挑釁行動，這一點備受矚目。

中國的反應為何如此強烈，在考慮其理由之前，有必要理解這次英國航空母艦打擊群在亞洲展開的目的和意義。而關鍵是英航母打擊群非英國的單獨行動，而是「英美聯合」。

航母本身是英國的航母，但艦載機F-35B隱形戰鬥機（垂直、短距離起降機），全部十八架的半數以上的十架是美國海軍陸戰隊的機體。美國的F-35B由美國的飛行員駕駛，支援人員也由美國海軍陸戰隊派遣。此外，美國海軍的蘇利文兄弟號驅逐艦也參加了英航母打擊群，在防空方面發揮著重要作用。此外，荷蘭的荷蘭皇家海軍護衛艦也參加了此次活動，特別重要的是美軍的參與。通過長達七個月的航海提供十架隱形戰鬥機和一艘驅逐艦，這是前所未有的巨大承諾。

作為其背景，最重要的一點是英美之間有「替代可能性（interchangeability）」的想法。在各國軍隊之間，「相互運用性（interoperability）」的提高已成為多年來的主題。這雖然是一起實施作戰的能力，但最終還是不同軍隊之間採用合作的形式。

與此相對的替代可能性指的是，某個國家在艦艇、飛機、其他裝備不足的時候，互相補充，就像自己國家的艦艇和飛機一樣作為一體來運用的想法。英航母打擊群是其象徵性事例。美國戰鬥機就像是搭載在美國航空母艦上一樣，以英國航空母艦為起點進行作戰。對於英國航空母艦來說，和英國戰鬥機一樣，美國戰鬥機要起飛和降落。

在西太平洋地區確認伴隨著航空母艦的這樣高水準的聯合作戰能力，可以說是英航母打擊群在亞洲展開軍事活動的最大目的。因此，對於中國來說也不能忽視。

第二，對美國來說和英國的航空母艦合作也有好處。美國的情況是，搭載運用F-35B的不是搭載海軍戰鬥機的全空母，而是搭載海軍陸戰隊戰鬥機的強襲登陸艦。但是，無論是航空母艦還是強襲登陸艦，在亞洲，甚至更廣泛的印度太平洋上，都不能保證足夠的數量，可以說數量不夠。

因此，如果英國的航空母艦今後定期在亞洲展開活動，對美國來說有很大的幫助。這次是試金石，正因為如此，美國對英國航空母艦打擊群也做出了很大的承諾。可以說這是為了設想到有事之際確保高端戰鬥態勢而做的準備。實際上，英航母打擊群在進入印度洋之前的東地中海展開活動時，參加了有志聯合對「伊斯蘭國」的空襲。這也是在確認應對態勢和戰鬥能力的同時，在印度太平洋展開的活動。

據報導，現時日本為搭載F-35B正在進行對「出雲號」型護衛艦的改裝作業，有望在今年年內開始美國海軍陸戰隊F-35B的起降試驗。日本計畫二○二四年開始對F-35B投入使用，此次計畫使用航空自衛隊已經運用的空軍型F-35A進行聯合演練，但將來美國、英國、日本的F-35B可以在該地區海上投入使用。

綜上所述，這些活動在該地區雖然不能大幅改變中國逐漸有利的地區軍事平衡，但可以期待提高應對各種事態的能力。對此中方也不得不加以盤算。

關於這次英國航空母艦打擊群在亞洲展開活動，以上方面尤需關注。

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