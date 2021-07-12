自由廣場》KMT義和團？

◎ 吳哲文

中國國民黨在二○一六年第三度失去中央執政權後，至少在外交領域方面愈來愈昧於國際現勢，而有義和團化的危機。

美台關係方面，六月美國援台的二五○萬劑疫苗，成為國民黨黨公職民代炒作「疫苗乞丐」論的工具，無視於國際疫苗供貨現實及連美國也承認的中國阻撓因素，恣意貶斥民進黨政府採購疫苗不力。六月底台美恢復TIFA談判，國民黨又以所謂萊豬（美國進口豬肉）為話柄，無視於國際經貿談判的取捨需求及美國重視的貿易公平性原則，意圖激起其支持層的反美情緒。

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面對日本，其部分黨公職民代不僅繼續配合中國炒作，渲染AZ疫苗施打後的死亡風險，除了「疫苗乞丐」論，也汙衊日本援台疫苗為所謂「殺人疫苗」、「日本國內自己也不打的東西」，讓台灣差點無法獲得日本第二批疫苗援助；更刻意以紀念七七盧溝橋事件為名目，有意以中華民族主義召喚支持者的反日情緒，以試圖對沖掉台灣民間對日本疫苗援台的感謝之情與因此強化的台日友誼。

就連近日中華民國邦交國海地總統遇刺身亡，國民黨中央組發會兼高雄市黨部的李大主委竟在臉書發文表示「聽說海地現在沒有總統好可憐，我想把台灣總統捐給他們」，更是引起有基本良知的台灣人批評毫無同理心及國際觀。

（作者任職文化產業，新北市民）

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