自由廣場》台灣「經統」痼疾將復發？

◎ 黃天麟

一九四五年，盟軍總司令麥帥指派蔣介石軍隊來台接受日軍投降。從此台灣經濟經過了六次結構性變遷。歷史已清楚告訴國人，「與中國結合」必帶來災難，「遠離中國」台灣才能休養生息。簡述如次：

一、 一九四五~一九四九年（融中）：通貨大膨脹，終以四萬元舊台幣兌一元新台幣收場。一九四七年引發二二八文化浩劫，頒布戒嚴，在台施行卅八年又五十六天戒嚴統治。

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二、 一九四九~一九八五年（不往來）：一九四九年韓戰爆發，美國要求下，蔣家軍放棄「反攻大陸」，改採「不接觸、不談判、不妥協的三不政策」，「台、中之間死不往來」，創造出「台灣經濟奇蹟」。

三、 一九八六~二○○○年：（由跳板理論、亞太營運中心、大膽西進到戒急用忍時代）：一九八七年解嚴，國內經建思維隨之丕變，「資源整合」、「跳板理論」、「亞太營運中心」頓時成為主流。但李總統一九九六年八月十四日在國民大會的一段「國是建言」，成功阻擋台灣成為跳板的命運。維持了年平均ＧＤＰ成長率六．九二％的中高水準，保持亞洲經濟四小龍的龍頭地位。

四、 二○○○~二○○八年（積極開放）：二○○○年民進黨總統候選人當選，開放七千多項高科技製造業登陸，把中國蛻變成全球IT產業王國，彼長我消，民進黨八年執政，年平均ＧＤＰ成長降至四．八六％。

五、 二○○八~二○一六年（ＥＣＦＡ時代）：馬英九上台，進一步對中國採「融合政策」，結果二○一六年第一季為負的○．八四％。

六、 二○一六~二○二○年（冷和景氣）：民進黨執政，因堅持不承認「九二共識」，引來北京「已讀不回」的冷和戰略，但也意外賜給台灣「休養生息」的大好機會，加上美中貿易戰開打，去年經濟成長率為三．一一％。

本文要提醒的是，二○一六年以後的四年「景氣」似已響起了警鈴，「以經促統」的經濟魔咒又開始鋪天蓋地覆蓋在台灣的天空，一股由藍營發出的「負能量」，似乎逐步掩蓋過去四年的「正能量」，近日國事蜩螗，台股走勢之日趨凋敝，是否與此有關，應值得觀察。

大家或許還未察覺到，社會大眾在泛藍及中國的「認知戰」下，一群「兩岸經貿密接」論者正在坊間潛移默化之中，平面藍媒之社論，觀點亦一直不厭其煩地灌輸「台灣正期待小英做正確的緩和兩岸緊張關係」的「和平解決方案」。「政府」對此「呼籲」亦似乎有所回應，新主委一句「兩岸勢必恢復交往」，應說明了一切。

當然「美、中、台博弈」的舞台還得看美國拜登的態度，但若台灣的「社會認知」在藍、紅派媒體的鼓吹下，持續向中國傾斜，未來「台美經濟同盟」、「台美經濟供應鏈之建構」都將成為泡影。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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