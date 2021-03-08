社論》中國為何讓民主國家討厭？

當國民黨內還在為中國是否為台灣「主要威脅」爭議不休之際，主要民主國家都已經有了定論，把中國近年的霸權崛起，視為對世界和平與民主的主要挑戰。而拜登日前發布首份《國家安全戰略指南》，也明確點出中國是美國面臨的一項主要挑戰，並且讚揚台灣是「領先的民主政體和關鍵經濟與安全夥伴」，表達力挺台灣的立場。與此同時，「蓋洛普」最近的民調指出，美國人對中國的好感度降到史上新低，多數歐洲民主國家對中國的負評也提升到十多年來新高，顯見「中國威脅」已是世人的普遍認知。

世人對中國討厭度急劇增加，主要是中國隱瞞疫情造成全球大流行，至今疫情並未舒緩。但中國採取封城鎖國措施有效抑止疫情，非僅沒有內疚自省，反而大肆進行大外宣，渲染所謂防疫成就，並操弄援助防疫物資與疫苗的疫情外交，企圖轉移有關病毒起源的調查。將加害人變成被害人，甚至「抗疫英雄」的操作手法，實已背逆文明社會的基本價值與人性，徒然引起更多反感。其中，傳染病之命名，大抵採取地域、國家名稱，非洲豬瘟、伊波拉病毒、日本腦炎、德國麻疹與以中東為名MERS，甚至COVID-19的英國、南非變種病毒，都流傳於世，獲得世人普遍採用；卻看到中國顯然心虛，深怕被冠上「武漢肺炎」之名，會令人聯想到中國的防疫缺漏，以及資訊自由的不透明，影響中共「偉大、光明、正確」的形象，因此惱羞成怒，對要求調查病毒起源的澳洲進行貿易制裁，更指責民進黨政府的「武漢肺炎」用詞，是對中國的敵意太深。

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其次，中國形象掉入谷底，肇因於在亞太海域耀武揚威，動輒以武統論威嚇台灣，更在全球推動戰狼外交。中國近年武力擴張的意圖昭然若揭，儘管在武漢肺炎肆虐下，去年中國經濟成長率僅有二．三％，但今年中國國防預算仍成長六．八％，是台灣的十六倍。軍費暴增之外，中國大揮鐵拳，除了將南海軍事化，頻頻軍演，並且軍機艦一再擾台，讓南海、台海成為全球地緣政治最大風險所在。此一區域一旦引爆軍事衝突，將衝擊全球最重要的貿易航線，造成全球動盪與產業供應鏈的中斷。因此，其風險是全球性的，並非僅限於台灣、日本、韓國及東南亞國家，故而對抗中國霸權已成美兩大黨共識。拜登上台後抗中路線不變，只是策略上有所改變；也就是川普比較像「單幹戶」，而拜登傾向與盟友合作「打群架」。最近不僅美國機艦在亞太「自由航行」，不時穿越台灣海峽，英、法、德、印、加、澳等軍艦也都到了亞太地區，擺開打群架的架式、形成防堵中國的隱性聯盟。而美歐日前終止雙方的貿易戰，聲明將矛頭指向非市場經濟體的中國，更是美歐聯合抗中的一個重要訊號。

尤要者，中國成為全球最大挑戰，來自於其數位獨裁體制對民主、自由的威脅。美中貿易戰爆發之初，似乎侷限在經貿利益的範疇，其實涉及本質上更深層的矛盾，即民主自由與專制獨裁的體制與價值觀的對立、衝突。有人或許會認為川普發動貿易戰，只是為了壓抑中國的崛起，是歷史上列強欺凌中國的翻版。實際上，中國的崛起主要靠不公平競爭，比如偷竊先進國家的技術與智慧財產，並在國內實施補貼、壟斷的保護主義，對外卻以自由競爭要求對手。及至國力強大之後，仍不願意接受國際規範，成為負責任的成員；反而意圖建構紅色帝國，將其數位極權體制與社會主義意識形態向全球輸出，終於引發與民主國家的衝突。

中國愈強大，就愈引起世人的反感、厭惡，原因不在於所謂全球「仇中反華」勢力的操弄，而是中共政權並非民選政府，缺乏治理中國的合法性與正當性，因此編造出一套民族主義的神話，例如仇恨西方，標榜中國特色社會主義的優越性，對國內民眾洗腦鎮壓，對外霸凌對手，貶低西方的普世價值，企圖打造出一個號稱「中華民族偉大復興」的「中國夢」。而廢除國家主席任期制，便是習近平登基紅朝皇帝的起手式。面對紅色中國的威脅，西方世界終於覺醒，紛紛挺身而出加入反中的行列，以捍衛民主自由的普世價值。

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