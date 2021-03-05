社論》鞏固國安 深化盟邦互信

蔡政府近期調整國安高層人事，國防部長、國安局長及陸委會主委均異動，總統府強調是針對新階段的區域及國際情勢，國安團隊所進行相應的任務調整及部署。新人事剛就位，中國隨即突襲式宣布自三月起暫停進口台灣鳳梨，我方則以開拓外銷市場、加強國內行銷等措施進行因應。北京的抵制，與美國拜登政府上台後維持抗中路線有關，另也測試我國安應變能力，以及台灣盟邦的挺台力道。
中國實施禁令的隔天，美國在台協會及加拿大駐台辦事處以詼諧發文，表態支持台灣優質的農產品。美國並以「你今天鳳梨了嗎？」強調在「往後的許多天都要鳳梨」，藉此傳達持續挺台的訊號。中方聲稱台灣鳳梨檢出介殼蟲，但明眼人均知背後是政治。台灣鳳梨出口量雖以銷往中國為大宗，但年出口量約占一成，衝擊有限。中國的惡意打壓，反而更團結台灣人民，另也讓外界聯想到北京去年對澳洲一連串的貿易報復手段，要抗衡北京的脅迫式外交，民主國家必須更緊密合作。
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中國實施禁令的隔天，美國在台協會以詼諧發文，表態支持台灣優質的農產品。 （取自臉書）
在國安改組後，接任陸委會主委邱太三期望兩岸「春暖花開」，中方以抵制農產品回應，而且被暫停輸入的鳳梨，主產區依序為屏東縣（占三十％）、高雄市（占十四％）、台南市（占十四％）、嘉義縣（占十三％），拿綠營執政縣市開刀，動機是不言而喻。這說明兩岸互動並無法一廂情願，北京仍以升高對台壓力為手段，進而尋隙分化台灣內部。禁銷鳳梨看似個案，卻一葉知秋，中國也不排除會有後招，我們應從更大的國安角度來審視台海情勢，這也是我方調整國安團隊後的最新考驗。
台灣鳳梨遭禁進口後，中方官媒隨即力推廣東徐聞菠蘿（鳳梨）。中國過去栽種的鳳梨是較為粗糙的品種，但自從台灣培育的「金鑽鳳梨」、「甜蜜蜜鳳梨」來到中國後，就開始大面積種植，由此也看到農業技術「西流」的下場。馬英九政府時代對中國的門戶洞開政策，台灣農民表面上拿到中共刻意給的政治訂單，但對岸偷得品種與技術，就在當地大量種植，再一腳把我們踢開。然而，中國這招養、套、殺，伺機取而代之伎倆，又豈是只有鳳梨而已。
甚者，馬時代營造國共一家親，前農委會主委等退休農政官員赴中擔任「顧問」，這些冠以兩岸農業合作名義的背後，在帶頭效應下，使得更多台灣農漁產品流向對岸。技術遭竊取，導致原有優勢流失，鳳梨只是其中一項例子。而且，不光農漁產品，包括半導體等高科技產業，同樣面臨如何防範中國業者的滲透。隨著美中之間戰略競爭格局確立，美國欲建構去中化的高科技產業供應鏈，台灣要如何確保核心技術不外流中國，是國安的當務之急。
盟邦之間合作，最要避免的是關鍵技術流失到主要競爭或敵對國家。馬英九執政時，對此觀念薄弱，不僅台灣優質農漁產品被當成西進中國「伴手禮」，在安全關係方面，台美之間重要的軍事交流，因發生「羅賢哲共諜案」，出現嚴重漏洞。該案還是由美國先發動調查後，再轉至台灣。防中意識鬆懈，傷及盟邦對我們的信任，美國出售先進武器，還得考量我們能否做好保密防諜。在高科技方面，拜登政府現啟動供應鏈的評估，我們應該要展現更多作為，重構與深化雙方的信任關係。
台灣在調整國安人事部署後，外界針對高科技產業等國安措施，建議在法制面應持續強化。例如修正「營業秘密法」提高管制強度，以及推動代理人登記法防範中國在台佈線，但政府對此明顯保留。另外，美國調查重懲「千人計畫」名單，認定這是中國利誘高科研人才竊取敏感技術手法；國台辦前年底宣稱有七十二名台灣專家學者參加，說法雖有待查核，但我方至今卻僅對一名學者裁罰三十萬元。台美處置態度的迥然差異，恐影響美國對台的信任評估。
台灣位處中國向外擴張的前線，只有鞏固國安，才能促成與盟邦更緊密合作。拜登政府上任第一份國家安全戰略指南，明確將台灣視為主要民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴。美方這項重要承諾並非單向，我們也必須承擔責任，扮演好值得信任的民主夥伴。