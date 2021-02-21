自由廣場》台灣總統變成台灣民選代表？

美國政府應正視台灣主權國家的事實

◎ 林正二

從拜登跟習近平的通話以及他發表的外交政策可了解，美政府對中國的「競爭戰略」，除了軍事與意識形態的對抗圍堵外，還有高科技與貿易的壓制競爭，以及選擇性議題的合作，其主軸是維護印太區域的和平與自由開放。因此，拜登執政沒多久，美政府就呼籲兩岸進行有意義的對話。

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為因應拜登上台後的美中台新情勢，蔡總統調整國安團隊，以全民國防戰力的提升作為後盾，尋求兩岸與區域的和平。然而，台灣沒有跟中國一樣對等的國際地位，怎麼跟中國對話，謀取和平？而中國對台政策唯一目標，就是要統一台灣，不斷要求台灣接受「一中」共識，台灣要怎麼對談？

美政府難道不知道中國不願正視中華民國台灣存在的政治現實，只把台灣當作地方政府，要統一台灣嗎？美國既然怕台海戰爭爆發，要兩岸對談，就要承認台灣，並協助台灣成為聯合國會員國，台灣才有對等的國際地位跟中國對談，謀求兩岸的和平。

而美國國務院發言人普萊斯敦促中國跟台灣對話時，竟稱呼我國總統為「台灣民選代表」，比起前國務卿龐皮歐公開稱呼蔡英文為「台灣總統」，實有天壤之別。縱使美政府怕引發台海戰爭，不敢修正美「一中政策」有關認知「台灣是中國一部分」的立場，但也不應如此矮化台灣的國格與主權。我們了解，美政府為避免使用川普的刺激性語言，激化美中的對立衝突，反不利對中戰略的推動，才如此稱呼台灣。

然而，過猶不及，拜登政府昧於兩岸分立分治的政治現實，這樣稱呼台灣的總統，漠視了台灣民選總統代表民主國家的意義，無形中將我國矮化為「地方政府」。由此顯示，拜登政府雖承繼川普對中的競爭策略，但又回到歐巴馬時代對台灣主權模糊化，只想把台灣當成圍堵中國的政治實體，卻不敢面對台灣早已是一個主權國家、不屬於中國的政治現實。

美國務院的發言已讓中國有機可乘，未來可能會以「謀求台海區域和平，有利美國在西太平洋的利益」為藉口，要求美政府促使台灣接受「一中」共識，為統一台灣鋪路。

在美中鬥而不破、競爭又合作的情勢下，美國為了跟中國在氣候變遷、公衛與遏阻核武等國際議題上合作，未來可能又會重回美中共管台海、屈就中國要求，不利我維護台灣實質主權的政策。蔡政府新國安團隊必須未雨綢繆，研擬如何在美台「互利共生」原則下，促使拜登政府正視台灣是主權國家的事實！

（作者為退休駐美外交人員）

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