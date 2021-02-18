自由廣場》（金恒煒專欄）滿腦中國 滿腦鬼

說人「滿腦子鬼」，基本上是負面用語，也有時是正面，如形容蒲松齡，但有時是事實陳述；相對的，說「滿腦子中國」，可以是事實，可以是負評，但也有可能是讚詞，比如馬英九、趙少康、韓國瑜、蘇起等，甚至到賴士葆之流，都擎著「中國」旗幟高聲吶喊；厲害的是，不怕自我現形。

別的、遠的不談，僅就肺炎肆虐的這一年，馬英九們肆無忌憚的要讓台灣「武漢肺炎化」。先從最近的新聞說起，帳再往前算。

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最新一波的是馬英九、趙少康呼求「別拒絕中國疫苖」，賴士葆一搭一唱接口說：台灣防疫的「更高指導原則」是「政治正確，否則免談」。果真？

先解決幾個問題。ＢＢＣ探討中國COVID-19疫苗到底管不管用？開篇即點出重點：「第一個被發現肺炎的國家，可否在全球接種疫苖上發揮巨大作用？」明確定調中國是「第一個被發現肺炎的國家」，所以台灣用「武漢肺炎」正確無誤；正像流亡海外的中國藝術家艾未未所說：「新冠病毒是『中國製造』裡最響亮的牌子」；那麼馬友友們用「歧視」字眼來抨擊台灣用武漢肺炎，正顯示「滿腦子中國」而已。

其次，ＢＢＣ指出，中國疫苖的科興與國藥兩家公司之可信度很低、疫苗有效性非常可疑。但為什麼還有國家要？答案是：人命關天。《紐約時報》援引英國民調公司YouGov「對各國疫苖的正負面看法」報告，顯示俄國、中國與印度排在末尾，但「面臨疫苖嚴重不足並運送不及」，法國、西班牙和德國不得不思考摒除對中國和俄國疫苖的「偏見」，《紐約時報》認為是到了信任中國與俄羅斯疫苖的時候了，否則更糟。

此外，ＢＢＣ還指出，中國傾全力輸出疫苖甚至免費，目的在於展現「軟實力」，可見中國疫苖是政治武器。此一論點正好是賴士葆「政治正確」的最有力反證。

台灣為何不考慮中國疫苗？除了沒有「情勢危殆」的急迫性，沒有病急亂投藥的必要性，更免於陷入ＢＢＣ預警的中國疫苖可能失敗的危機。流行疫情指揮中心指揮官陳時中引學理指出，中國疫苖連第一步「候選疫苖」的資格都沒有，加上技術不完整、科學性資料沒有發表過；與ＢＢＣ及《紐時》的論點沒有二致。更何況台灣人平常日用的食材、用品等，往往不敢碰中國製，何況疫苗？真要引進中國疫苖，老實說台灣人誰敢打？連勝文、馬英九、趙少康等人這樣喜歡中國疫苖，那就自己打呀！「中國有沒有就疫苖與我方接觸？」陳時中回應記者說：「可能馬英九有」，那麼馬友友們就打呀！

萬幸之一是，國民黨倒了，台灣人用選票否決「人進來、貨出去」；萬幸之二是，中共阻絕所謂「陸客」來台，否則美國約翰霍普金斯大學預言「台灣是中國以外疫情最慘的國家」必定成真。

台灣在口罩生產每月二四四萬片時，馬英九即要求送口罩給中國，口不擇言說：「台灣不捐口罩沒人性」，現在又說：「不買中國疫苗無理性」。「滿腦子中國」作祟，只讓台灣人越來越看不起。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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