自由廣場》終結仇恨式罷免，就看鳳山人！

◎ 秦靖

罷捷這件事早已經不是一個單純民代的罷免案。

國民黨主席江啟臣、罷捷團體相繼指控民進黨政府用「國家機器」在霸凌民意，虛幻的「國家機器」韓國瑜找了很久都沒找到，結果國民黨高雄市黨部與公職人員全數跟罷捷團體走在一起，介入黃捷罷免案斧鑿斑斑，誰霸凌誰不是國民黨說了算！

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國民黨縱容罷捷團體以「婊子」等不堪入目的字眼辱罵黃捷、蔡英文總統，而挺韓網紅、直播主、韓粉再度群聚高雄市，貪食蛇的遊行車隊，彷彿將高雄市帶回二○一八年底韓流崛起、社會嚴重對立的景象。

黃捷就是在議會質詢韓國瑜市長「自經區」相關議題時，很無奈地翻了白眼而聲名大噪，拆穿韓國瑜言不及義的話術，讓韓國瑜被封為「韓總機」，鋪陳他走下神壇的開端。

罷捷團體甚至引用香港國安法第二十一條，指控黃捷違法介入「港暴」募集物資，用中國的法律「斬」台灣的民意代表，罷免理由令人無法認同，更讓社會嚴重對立。

韓粉們大聲嚷嚷，說罷韓也是仇恨式罷免，但事實卻不是如此。攤開二○二○年六月六日的罷韓數據，與二○一八年高雄市長選舉兩相對照，高雄市三十八個行政區，有二十三區從挺韓變成罷韓，憤怒的高雄人以高達九十九萬餘票的驚人票數罷免韓市長，警惕台灣所有政治人物不該吃碗內、看碗外！試問，這哪是仇恨式罷免可以動員而來的票數？何況當時的江主席不也說，高雄市政府這一年多來端出的市政成績，還有加強的空間？

解鈴還須繫鈴人！明天週六，就請鳳山區市民再度用選票徹底終止仇恨式罷免的亂象，讓高雄市走出韓國瑜的紛擾，還給高雄市民一個平靜的生活空間。

（作者為教育工作者，台南市民）

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