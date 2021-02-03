自由廣場》看照台灣民主 陳文成廣場啟用

◎ 楊黃美幸

陳文成四十年前「被自殺」在台大校園，台大學生二○一一年開始舉辦陳文成紀念晚會，陳文成博士紀念基金會發函台大校方，希望設立「陳文成事件紀念廣場 」，昨天啟用。大學雖是社會的良知、時代先驅者，但在爭取設立過程中，遭遇不少反對聲浪及消極抵制。

當年在美國校園及台灣人社團有不少「抓耙仔」、職業學生打小報告。受到黨國體系綿密監控，許多犧牲者漸被遺忘，國民黨千方百計隱瞞真相；為尋找真相，陳父陳庭茂老先生背著「還我兒子」字牌走遍全美、發表一三五場演講，二姊陳寶玉、兄弟陳文憲、陳文華等也不屈不撓訴求真相，令人敬佩。

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作賊心虛的國民黨百般阻撓、掩蓋真相，二千年民進黨執政前，連陳文成三個字都不准用來成立基金會；兩蔣時代對追求民主自由人士加以逮捕、刑求、屠殺。

「讚揚蔣經國是民主推手，是對常識最大的諷刺」，國民黨唯有以正確方式，正視這些歷史傷痛，對罪行真誠反省，公開向陳家道歉並賠償家屬，才能有未來。

本來台大在楊泮池校長時代答應負擔一半經費，但後來校方一直推遲，學生代表著急詢問是否基金會可以負責。我一口答應。二○一九年十一月基金會開始公開募款，兩個月內就募到一千一百萬捐贈台大使用。再次感謝台大學生會、研究生學會、數學系老師、台大老師，以及四十年來擔任陳文成基金會的董事們，還有許多無名捐款，以及一直無法道謝的社會良知。

紀念廣場設計中的作品「空」，利用簡單的單面鏡材料構成立方體，表達事件中官方充滿破綻的話語，對照人民的不信任，使得空白散佈在事件的真實中。

今日香港在中國統治下，正面臨當年台灣被關押、「被自殺」及有家歸不得的處境，台灣也面臨中共恐嚇威脅，但台灣人不是被嚇大的。相信有志者事竟成，如何繼續保有前輩們以血淚和生命換來的自由民主生活，將是年輕一代的課題。

（作者是陳文成紀念基金會董事長）

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