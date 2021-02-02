自由廣場》軍事堡壘台灣 關鍵十年

◎ 黃天麟

中美關係已走到了瀕臨攤牌的關頭，新年一開中國中央軍委主席習近平的一號命令，向解放軍發布開訓動員令拚備戰。去年十二月「中國國防法」亦由人民大會常委會通過修正，新增制止「分裂」和「發展利益」等字眼，表明「分裂」成為現實，「發展利益」受威脅可軍事動員加以因應，為「開戰」創造條件，為啟動「修昔底德陷阱」創造理由，中共之「武力侵台」似已箭在弦上。

中共犯台的可能時間在「二○二八至二○三○」之間，因為二○二八年是中國經濟總量（ＧＤＰ）可能超越美國，也是中國軍事力量可與美國匹敵之年，極可能牽動中共數十年來侵台之野心，發動一次兩棲作戰或斬首戰役。若國人不想做為無自由的經濟動物，只有起而應戰，只要國人能團結一致表現衛國之決心，「殲敵」絕非難事，但要達到「有備」，台灣在這往後十年（最好能於七年達成），必須做到下列數項。

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一、飛彈島台灣：台灣之堡壘計畫醞釀已久，據報導我國愛三飛彈二○二七年將擁有六五○枚。總統在二○一九年元月就已下令「弓三」、「雄風三型」防空及反艦飛彈加速量產。起碼以共機為主要對象的地對空飛彈務必在二○二七年以前達到數千枚，並研發加強其射高及速度，只要能打下侵台的所有共機（註：據報共軍戰機二千多架），制空權若能掌握在國軍手上，共軍的兩棲登陸一定潰敗。此次「納哥諾卡拉巴克戰爭」告訴我們，「坦克」在近代科技戰遇上敵方的空中優勢時失去機能，建議減少坦克的預算，補強飛彈的佈置。

二、飛彈兵團之整備：飛彈之能否發動威力，重在精準操作，是以國軍應全力演訓飛彈兵團，在北、中、南各部署二萬或三萬，加強飛彈發射系統之操作，灌輸現在科技作戰技能，方能在共軍犯台時，能以「有以待之」的鬥志應戰。有了熟練的飛彈兵團，「飛彈島台灣」才能發揮刺蝟之效。

三、無人機軍團之建立：此次亞塞拜然的無人機團指揮自殺無人機大敗亞美尼亞。將來無人機加上AI，會是新的戰爭型態，中國又是當今無人機製造大國，台海交戰無人機，幾乎可能成為勝負之關鍵，國軍亟需急起直追，發展自殺型無人機，數以萬計，以備共軍之挑戰。

為積極侵台，共軍據報正大力擴張海上軍力，到二○二七年可能達到航母戰鬥群三艘，十六艘以上的大型兩棲攻擊艦，二十艘○五四Ａ型護衛艦，三五○艘艦船和潛艇，數百艘大型民用渡船以運送大批解放軍攻台，是以我方必須加強、增添地對地、對海短程小型飛彈，在敵軍登陸之前就加以擊沉，與對岸保持平等的制海權。北京已警告「勿謂言之不預」，而台灣準備好了嗎？

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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