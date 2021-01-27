自由廣場》大下課應屬課程規劃一角

◎ 張雋婷

台北市的國小擬延長大下課為三十分鐘，立意良好，可以讓學童多一些玩樂時間，加強學習力，不過本人於低年級教育現場觀察和實訪學生後，覺得實有再想想的必要性。

一、必須全校實施：若只在低年級實施，全校上下課時間不同，易產生混淆和干擾。學生通常下課鈴聲一響起，便爭相往室外奔跑，搶遊戲器材，或是發生中低年級互相占場地的情況，若不同年段可以錯開上下課時間，每位學童活動的場地，確實可以變廣，但實務上推行仍需考慮全校作息時間和放學事宜。

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二、兒童節時舉辦上下課大反轉，學生直呼無處可去：在兒童節時，舉辦下課「四十分鐘」的體驗，以低年級學生來說，不到十五分鐘就返回教室，直說：「我們沒地方可以玩。」受到國小附設幼兒園的考量，整個校地實際上變小，低年級學生不得到幼兒園的場所遊戲，到球場或操場也常遭中、高年級學生碰撞或有受傷狀況，導師端和學務處的任務更吃緊。

三、延長下課時間不如規劃課程：低年級學生受傷的時機，多半是「大下課」時間，如果延長為卅分鐘，以六十班以上的大校為例，在校地活動空間原本不足的情況下，學生們反倒希望老師可以在「上課」時間帶他們去活動和玩遊具。有序玩樂才能減少傷害，建議可以「多元化」設計下課活動，例如：課間操、表演說故事才藝角，或是各年段分區遊玩，以減低受傷比例。

學生多運動，確實有助於身心靈發展，不過延長大下課的做法，仍有諸多考量的空間，不如規劃晨間時間、遊戲角分齡、音樂才藝角等多元展能實施，「下課」時間並非讓孩子隨意遊玩，仍屬學校課程規劃的重要部分。

（作者是新北市樹林國小教師）

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