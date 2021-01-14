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自由廣場》天冷建物瓷磚剝脫怎麼辦？

2021/01/14 05:30

◎ 賴明煌

極端氣候造成氣溫變化驚人，多年來屢屢傳出建築瓷磚剝落傷人，連鋼軌也在天寒地凍之際，易釀溫差裂紋出現，肇因溫度變化與熱脹冷縮為主。類似昨日一反常態的豔陽高照，讓各地飽受寒害多日溫差急遽變化，以致基隆市中船路上某大樓外牆瓷磚整片剝落，砸毀下方汽車。

台灣建築結構體外牆多為鋼筋混凝土，少數更高階鋼骨混凝土或低階加強磚造等三類，材料熱膨脹係數明顯不同，在攝氏廿度時，鐵為十二、水泥混凝土八至十四、瓷磚四。這些不同材料均束制在外牆受日照吸熱與寒流下雨降溫，甚至是地震搖晃或颱風吹襲等，熱脹冷縮與搖擺幅度頻率釀應力作用不一，且越高樓層或強地震區建築無耐震阻尼或制震設施等，來削減搖晃程度變形與擺幅，就會相互變形拉扯或稱「膨鼓」，乃致剝脫掉落。四年前南部某省轄市地檢署，因六樓宏偉門面花崗岩掉落險傷人，被該市府列管外牆石材易脫落之危險大樓；目前台大醫院各棟大樓外牆，也比照這樣覆蓋格網罩，防範其二丁掛瓷磚剝脫傷人，就是典範案例。

面對這必然的物理變化所致災損要如何補救呢？住戶或管委會首要委託工程或建築專業人員，檢查確認位置與已破壞及可能再破壞面積、材質變化肇因，並提出初步或完備的整修計畫書與估價單等正式文件，經住戶委員會多數同意，即辦理初步防護網搭設或逕敲除疑會剝脫之瓷磚。從最上層往下與從中央往兩側施作清除，因從中間敲易釀兩側突然崩脫，選擇施作時間以乾季為優。此檢查整修作業，有些地方政府補助甚至可達總工程費五成，值得住戶愛惜自身與路過行人之安全，利用這波寒流後，儘快檢查建物外牆與進行必要之修復，不然下波寒流來，住家外牆恐怕再下瓷磚雨。

（作者是成大土木博士、工程技師）

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