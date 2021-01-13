鏗鏘集》「囚」的政治課

2020年四十多個民間團體將於2月22日下午發起「228?0紀念行動」。（資料照）

歲初的寒冬，冷風颼颼吹。在日本殖民時代教育會館改置的二二八國家紀念館展場，展出陳武鎮的一些油畫和木雕，見證白色恐怖戒嚴時代的現實風景。國家人權博物館為他出版系列畫冊的發表會，這個場館也是戰後的美國新聞處，一九七○年代鄉土文學論戰的時際，有一場座談會在此舉行，成為歷史見證。

陳武鎮的政治牢，是一九七○到一九七一兩年。二二八事件已遠、五○年代白色恐怖已過，但仍然在戒嚴時期。師範畢業，當兵服役時，在問卷背面寫了批評黨、政的話語，換來兩年刑期，在泰源監獄被管訓。烙印在心靈的政治惡靈創傷，成為他的藝術勳章。藝術成了他自我救贖的力量，也成為他見證歷史的才具。他不服膺藝術的商業主義、市場邏輯，孤高地尋覓藝術的意義光彩。

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一些在轉型正義工程進行中，仍然執意被政治惡靈驅使的政客，藉著民主化、自由化後的社會條件，動輒擾亂政局。其實，執政力量面對是國家不完全確立，舊體制的殘留盤根錯節，共產黨中國步步進逼的現實。中國武漢肺炎的鋪天蓋地，倖得阻絕境外，經濟發展也因高科技量能而成績亮眼。但台灣價值並不盡得到不同意識形態政治力量的愛惜珍重，脆弱的民主對照喧囂的反動力量。

真正的轉型正義，應該解構中國國民黨，要求轉型為台灣政黨，戒嚴時期白色恐怖的罪責才能成為過去，共同形塑台灣的國家。但看政治現實是，重建的政治力量被來自外部，原以反共敵意對峙的中國掣肘，又被內部未轉型的殘餘黨國心性制約。國共的中國，一前一後成為台灣的陰影。在台灣已近乾涸的戒嚴血跡上，共產黨中國磨刀霍霍，想複製歷史的傷痛。

政治人物們，特別是有協力過戒嚴統治的中國國民黨人，如果去國家二二八紀念館，面對展場的陳武鎮畫作與木雕，上過「囚」的政治課，應該能體認轉型正義的文化課題。台灣，已走過黑暗的白色恐怖歷史，不要再寄情共產黨中國了。這不是黨派問題，是生活在這個國度人們對台灣國家的願景。（作者李敏勇，詩人）

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