自由廣場》南韓第一大報打臉「柯文哲們」

◎ 劉哲瑋

二○二○年最後一日，南韓第一大報《朝鮮日報》以題為「台灣不依賴中國，經濟成長世界第一」之新聞，報導台灣與南韓近年經濟差異，文中提到台灣經濟成長率已連續三年超過南韓，甚至二○二○年台灣的經濟成長率世界第一，也是時隔二十九年來超越中國。朝鮮日報認為，台灣與南韓近幾年在經濟上有這樣的表現差異，原因在於兩個國家的政府，對中國採取不同的態度。

而台灣在二○二○年經濟有如此亮眼表現，在全球遭受武漢肺炎疫情下還能不受影響，真的有賴政府超前部署與民眾願意配合防疫政策，台灣是唯一在年初就率先宣布切斷中國入境的國家，並且超前部署口罩出口禁令，當時不少在野黨政治人物抨擊民進黨政府因為意識形態而中斷與中國交流，甚至也有藝人因為政府實施口罩禁令而發文辱罵行政院長「狗官」，這種「為了幫助中國就算犧牲台灣民眾也沒關係」的看法，正是過去束縛台灣的緊箍咒，但現在回想起來，如果政府不優先保障台灣民眾健康與生命安全，我們現在還能擁有這樣的正常生活？

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這種把中國當成全世界、看衰台灣的，也並非第一次！前年台北市長柯文哲接受媒體訪問時說，台灣是中國紅色供應鏈一部分，如果中國下決心把供應鏈全部斷掉，台灣將失去每年對中國超過八百三十億美元的出超。然而早在柯市長接受媒體訪問前，不少媒體就以「承認吧 台灣經濟離不開大陸」、「蔡政府積極『反中』，但台灣經濟卻更依賴大陸了」為題，塑造台灣離不開中國的形象。這種說法，與去年十二月初舉辦的兩岸企業家峰會視訊會議上，中國國台辦以「如果沒有祖國大陸發展機遇帶動，台灣經濟將難以維持正成長」，這種台灣只能依靠中國、抱中國大腿的論述，經由台灣媒體報導與國內政治人物發言，塑造出一種台灣只能靠中國的錯誤理解。

然而，這其實是完全錯誤解釋的經濟數據！去年台灣對中國出口額創新高，是由於美國對中國實施嚴格的科技管制，以及美中貿易戰使中國供應鏈外移所致，因而中國必須從台灣大量購買半導體、電子零組件等高科技產品，也就是說，這樣的數據實為中國需要台灣，而非台灣需要中國。

看完南韓媒體報導台灣的經濟成就，新的一年，台灣人應該對自己更有信心！

（作者為台灣大學政治學研究所學生）

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