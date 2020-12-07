自由開講》國民黨還不知如何扮演反對黨

陳啟濃

國民黨發動蔡英文政府的「施政成績大調查」，列舉數項民怨與內閣成員，要民眾打分數。無獨有偶，國民黨「反美國萊豬」的動作，近日也在各縣市掛起大型看板，結合未來縣市長參選人的文宣，在各交通要道大力宣傳。

圖為上個月底，立法院舉行院會，藍營立委備葛後，行政院長蘇貞昌在綠營立委護航下，上台報告並備質詢，國民黨團丟豬隻內臟表達訴求。（資料照）

蔡英文執政後，國民黨才算真正要承擔起在野黨的角色，因為以往陳水扁執政，國民黨是國會最大黨，逼得阿扁執政跛腳，國民黨卻是實質的國會「執政黨」。國會成為少數黨，第一次扮演在野黨，因為長期執政的歷史，很難承認淪為在野黨的事實，當然難免也會很生疏。加上國民黨不想扮演忠誠的反對黨，只能一再上演為反對而反對的「歹戲拖棚」，也不肯認真學習如何擔任反對黨的責任。

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反對黨不該只會反對，對於執政黨對的政策，做得好的政績，也應該有雅量給予支持肯定。人民的眼睛是雪亮的，會很容易發現那些是在認真監督執政，那些是在無理取鬧，只為爭取注目的焦點。再說如果真的認為政策有害人民，不正可以讓執政黨失去民心，何必千方百計反對。可見在「反對」的背後，藏有更不願為人所知的政治野心和陰謀。

蔡英文執政團隊，為台灣擋下武漢肺炎的肆虐，讓台灣經濟受到最小的衝擊，甚至因防疫得當而有所成長，人民受惠最大的就是能享有正常的生活作息。食衣住行正常運行，學校教育如常實施，經濟活動幾乎也能持續發展。看看目前國際社會所受的慘痛傷害，以及人民生活與社會經濟所受到的嚴重影響，透過比較就能體認到台灣人的幸福。

然而執政黨有沒有做不好的地方，當然也還有，這些就是反對黨要細心考察認真監督的地方。反對黨不是只會反對，反對也要先做功課。對於沒有錯誤的政策，即使支持也不會讓自己扣分，卻能顯現出反對黨的政治格局。

（教育人員）

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